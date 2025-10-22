腹瀉腰背酸竟已胰臟癌末期　醫示警：確診3年前常見「血糖飆高」

▲腹瀉合併腰背發酸，要注意可能是胰臟癌徵兆。（圖／台師大提供）

記者邱俊吉／綜合報導

一名55歲男性最近頻繁腹瀉，而且感覺右側腰背發酸，本以為是腸胃問題，沒想到就醫後抽血，發現有黃疸且胰臟發炎，進一步斷層掃描，又發現胰臟頭部腫瘤已侵犯膽管，甚至轉移至肝臟，確診為第4期胰臟癌；醫師說，腹部不適又感覺腰背酸，是胰臟癌的關鍵警訊，千萬不要輕忽。

禾馨民權健康管理診所院長林相宏在臉書分享此案例，他寫道，胰臟位於後腹腔，緊貼脊椎中線，因此病灶容易產生放射性腰背不適，患者初期可能只是感覺悶悶的不舒服，常誤認為肌肉痠痛或胃腸問題；據統計，胰臟癌約7成早期毫無症狀，等到出現明顯疼痛、黃疸、食慾不振或體重減輕時，往往已是晚期，約8成病人確診時已無法手術。

林相宏強調，糖尿病患者更要對胰臟癌提高警覺，因為胰臟癌會影響胰島素分泌及敏感度，導致血糖上升，而長期血糖過高本身也會增加罹癌風險，彼此互為因果，形成惡性循環。

根據研究，在胰臟癌確診之前3年，便可能出現血糖異常的徵兆，民眾要多注意，而50歲以後新診斷糖尿病者，若有體重下降或消化不良，更須加倍警覺，因未來3年內罹患胰臟癌的可能性相當高，約有1%機率會發展成胰臟癌，這風險是一般人的8倍。

林相宏提醒，出現腹部與腰背同時不適、黃疸、腹瀉或食慾減退等情形時，應及早就醫檢查，尤其中老年糖尿病患者，若近期血糖控制惡化或體重驟降，更應主動和醫師討論是否進行胰臟超音波或電腦斷層檢查，早期發現才能有效提高存活率。