63歲男8cm動脈瘤藏腦　北榮「客製化支架」無開胸拆彈

記者趙于婷／台北報導

63歲謝先生過去曾因主動脈剝離接受傳統開放式胸主動脈置換手術，後續追蹤發現弓部動脈瘤逐漸增至8公分，十分接近通往腦部的三條重要血管分支，但由於是二次開胸，手術風險極高。北榮團隊利用率先引進的「客製化胸主動脈開窗支架」，不必繞道且依病人主動脈態樣量身訂做支架，順利完成手術。

北榮心臟外科主治醫師陳沂名指出，主動脈瘤及主動脈剝離造成主動脈破裂是心血管猝死中排名第四的疾病，在所有主動脈疾病中，又以主動脈弓部瘤最複雜，因為主動脈弓部上方有通往腦部的三個重要分支，一旦出現弓部瘤，不僅有破裂危險，也會增加中風風險。

主動脈弓部瘤的治療，除了控制危險因子外，手術是唯一根治方式。目前以微創主動脈支架置入手術為主流，但通常需先進行頸部繞道手術，來確保腦部血流暢通，如果患者條件不適合，則需採開放式手術切除腫瘤並重建。

陳沂名指出，傳統手術需20公分開胸傷口，而最新的客製化胸主動脈開窗支架，從鼠蹊部進入，在X光導引下置入適當位置，支架釋放後再將三條較小的覆膜支架分別置入頸部三條分支動脈，即可有效隔離動脈瘤預防破裂，並保持頸部血流暢通，降低中風風險，該手術住院期短，對高齡與高風險患者更安全。

陳沂名提醒，主動脈弓部瘤為退化性疾病，好發於70歲以上男性、有抽菸習慣以及有高血壓、高血脂、高血糖「三高」病史的患者，主動脈瘤與主動脈剝離如「不定時炸彈」，胸痛、背痛為常見警訊，建議民眾戒菸、控制三高、定期追蹤，若出現疑似症狀應儘速就醫，以免延誤治療造成致命風險。