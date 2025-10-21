流感首波高峰已過「上周12.8萬人就醫」　第2波估12月急升

▲疾管署疫情周報。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾管署今（21）日公布上周類流感門急診就診計12.8萬人次，已經連續2周下降。疾管署副署長曾淑慧表示，觀察首波流感疫情已經過高峰，預測未來4周類流感就診人次呈波動或緩降趨勢，11月中旬後類流感就診人次可能出現波動或緩升趨勢，並於12月中上旬開始較明顯上升，至農曆春節前後達高峰，提醒民眾應及早接種公費流感疫苗。

依據疾管署監測國內呼吸道傳染病情形，今年第42周（10月12日至18日）類流感門急診就診計128,915人次，較前一周下降7.8%，惟上周（10月14日至20日）新增53例流感併發重症病例（15例H1N1、29例H3N2、7例A未分型、2例B型）及10例死亡（5例H1N1、4例H3N2、1例A未分型），目前國內流感疫情處於流行期。

依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為A型H1N1及B型。

今年流感疫情提早於9月中旬進入流行，過去兩周出現下降趨勢，曾淑慧指出，目前評估第一波疫情高峰已過，社區流感疫情下降，預測未來4周類流感就診人次呈波動或緩降趨勢。

但她也提醒將有第2波疫情，目前評估11月中旬以後類流感就診人次可能出現波動或緩升趨勢，門急診就診人次約10萬上下，並於12月中上旬開始較明顯上升，至農曆春節前後達高峰。

另一方面，上周國內新冠門急診就診計1,792人次，較前一周上升5.8%，主流變異株為NB.1.8.1。曾淑慧表示，雖然目前國內新冠疫情處低點波動，但上周是自6月初以來，連續18周下降之後首度上升，雖然不排除可能連假等因素，但還會持續觀察，評估新冠與流感競合流行狀況。

疾管署說明，截至今年10月20日，公費流感疫苗接種數約319萬人次；國內新冠疫苗接種累計約78.1萬人次，約為去年同期（約56.8萬人次）的1.4倍。因疫苗接種約需2周的時間才能獲得足夠保護力，請民眾儘早前往合約院所接種流感及新冠疫苗，減少流感及新冠之相關併發症發生風險。

另自今年10月1日起至10月31日止，疾管署擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，倘經醫師判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費流感抗病毒藥劑，以把握用藥時機。

疾管署提醒，近期將有東北季風報到，氣溫變化明顯，預期呼吸道病毒將更活躍，呼籲長者、幼兒及慢性病患等高風險族群應儘速完成流感及新冠疫苗接種，獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡之風險。