國內增2起屈公病「赴廣東染病」　境外移入累積28例創6年新高

▲疾管署疫情周報記者會，發言人曾淑慧，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內新增2例屈公病境外移入病例！疾病管制署今（21）日公布個案，為本國籍50多歲同住家人，居住於金門縣，今年10月初至中國廣東省潮州市旅遊，10月7日返回金門，10月9日起陸續出現發燒、關節痛、紅疹等症狀，於10月14日至醫院就診，經採檢送驗後確診；2名個案均已痊癒，將持續監測至11月6日。

疾管署表示，衛生單位調查發現，個案潛伏期間具中國廣東省旅遊史，研判為中國境外移入個案。個案病毒血症期間主要活動地為其住處，衛生單位已針對個案住處進行病媒蚊密度調查及化學防治等防治工作，同時加強附近居民健康監測，並請當地醫療院所提高通報警覺。

疾管署統計，今年截至10月20日累計28例屈公病確定病例，均為境外移入，感染國家以印尼16例為多，其次為菲律賓7例、中國廣東省3例、斯里蘭卡及孟加拉各1例；目前境外移入病例數仍為近6年同期最高（2020至2024年同期介於1至15例）。

疾管署指出，今年迄今累計44萬餘例病例及155例死亡，以美洲最多，其中，巴西疫情最為嚴峻；歐洲之法國今年疫情上升，義大利亦報告本土病例，法屬留尼旺島及馬約特島疫情趨緩。

亞洲之中國廣東省自今年7月爆發疫情迄今疫情持續，累計約20,000例病例，近1周新增2,086例病例，主要分布於江門市，其次為佛山市、深圳市及廣州市，另印度、孟加拉、斯里蘭卡、泰國、菲律賓及印尼等國亦報告病例；非洲之模里西斯共和國及肯亞等國亦發生病例。

疾管署說明，屈公病由帶病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬而感染，潛伏期為2至12天，發病前2天至發病後5天為病毒血症期（可傳染期），症狀包括突然發燒、關節痛或關節炎（特別是手腳的小關節、手腕和腳踝）、頭痛、噁心、嘔吐、疲倦、肌肉疼痛，約半數患者會出現皮疹；症狀持續3至7天。

新生兒、65歲以上年長者或患有高血壓、糖尿病、心血管疾病史者，是感染屈公病後易併發重症之高風險族群。

疾管署呼籲，近期國內氣溫逐漸轉涼，惟白天氣溫仍適合病媒蚊活動及生長，請民眾針對住家內外環境加強整頓，清除積水容器，落實「巡、倒、清、刷」，避免病媒蚊孳生，降低屈公病、登革熱等蚊媒傳播疾病感染及傳播風險。

如計劃前往中國廣東省或其他屈公病流行地區的民眾，於當地應做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可，含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊液；入境時如出現發燒、四肢痠痛、頭痛、肌肉痛、骨骼關節痛等疑似症狀，請主動告知機場檢疫人員；返國後如出現相關症狀，應儘速就醫並落實防蚊措施，主動告知TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），以利及早通報、診斷及治療。