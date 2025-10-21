修杰楷、陳柏霖「裝高血壓」閃兵　醫：數字太好偽造

▲修杰楷閃兵案移送。（圖／記者陸運陞攝）

記者趙于婷／台北報導

藝人修杰楷、陳柏霖坦承花錢找閃兵集團偽造高血壓病歷，引發社會關注。對此，醫師指出，高血壓是數字呈現，非常好偽造，有些動作就會直接讓血壓升高，例如憋氣、測量前狂喝咖啡、連續多天不睡覺等，推測未來在兵役體檢的部分，高血壓可能要進一步看有沒有造成實質性的器官病變。

新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風受訪時指出，高血壓數字其實很好造假，有些人本身有白袍高血壓，一到醫院要量血壓就會緊張，有些會進一步戴24小時血壓計監測，但如果戴了還是故意生活習慣不佳，還是可以影響血壓數字，甚至有很多藥物服用後，也可以造成高血壓或低血壓。

在預防造假方面，洪惠風直言，如果以後兵役體檢，血壓有異常，要安排住院檢查的話，那又會有住院費用誰出、床位、護理師等醫療資源問題，甚至當事者知道護理師一天會量4次，還是可以故意用外在因素影響血壓，因為太多因素可以影響血壓數字。

他說現在這樣就是「兩邊互相競爭，但道高一尺魔高一丈」，看看國家會用什麼樣的方式應對，推測可能會從有沒有造成實質器官病變開始，例如眼睛血管有狀況、蛋白尿、心臟擴大、左心室肥厚，如果是高血壓合併這些狀況，就會多一些判斷標準。