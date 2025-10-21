中風、心臟病非突發　研究揪4大風險：超過99%患者有警訊

▲最新研究發現不論是心臟病或中風，超過99%患者在發病前都有警訊。（圖／視覺中國）



記者邱俊吉／綜合報導

中風與心臟病常被誤以為是「突發事件」，事實在發作前，身體早已默默發出警訊。醫師指出，根據美國西北大學、韓國延世大學合作研究，分析近930萬名成年人、追蹤長達13至19年，發現超過99%的首次中風、心臟病發作或心衰竭患者，發病前至少會出現一項可控制的危險因子，最常見的就是高血壓。

神經內科醫師鄭淳予在臉書分享此研究，他寫道，研究團隊找出4大危險因子，分別為高血壓、高膽固醇、高血糖及吸菸，其中高血壓最普遍，南韓患者高達95%、美國超過93%，在發病前便有血壓異常；值得注意的是，即便是一般認為風險較低的60歲以下中年女性，也有超過95%在首次中風或心衰竭前有控制不佳的危險因子，顯示預防觀念不能侷限高齡族群。

鄭淳予指出，多數人忽略無症狀的慢性警訊，應注意血壓只要持續超過120/80mmHg，便會對血管造成壓力；總膽固醇若超過200mg/dL，動脈硬化將逐漸形成；空腹血糖高於100mg/dL，會引起血管損傷、發炎；吸菸則直接破壞血管內皮，提高血栓生成機率。這些細微變化長年累積，終將導致血管閉塞或破裂。

鄭淳予提醒，心血管疾病並非突發，而是生活選擇的結果，要遠離中風與心臟病，首要行動是定期監測血壓、血糖、膽固醇並戒菸；其次要覺知「沒症狀不代表沒問題」，即使感覺健康，也應主動檢查；再者是維持良好飲食、規律運動與優質睡眠，便有機會減少藥物依賴。民眾應及早投入健康管理，就像投資一樣，愈早開始，報酬愈高。