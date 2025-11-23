網傳「2種鹽」不要用　營養師破假訊息

▲網傳兩款鹽不要買，營養師破解假訊息。（圖／達志示意圖）

文／好食課營養師林世航

最近網路上瘋傳一篇文章「買食鹽時，這兩種食鹽別再買了，家裡有的趕緊扔了，很多人不懂！」並配上了台鹽的特級碘鹽與高級碘鹽圖，誤導消費者不能買這兩種鹽！讓營養師直接破解這則假訊息！

解析一⟫這篇文來自對岸，是內容農場的低劣文章

整理一⟫目的在於吸引點擊，賺取流量廣告費

這種內容網站，常用噱頭性、恐嚇性極高的「誘導標題」、「圖片」吸引點擊，網站內會充斥著各種極易點擊到的廣告，目的就是吸引點擊賺取廣告流量

解析二⟫文章內容與照片中的台鹽特級碘鹽、高級碘鹽無關

營養師在查看了這篇文章後，發現其實這篇文章內容與台鹽碘鹽完全無關！文章提及了不要選擇有添加「亞鐵氰化物」和「無防偽標章」的鹽品，文中完全沒有提及台鹽、碘鹽相關事宜，很明顯僅是為了吸引點擊而放了台鹽的照片。

整理一⟫亞鐵氰化物是什麼？

亞鐵氰化物雖然名字有「氰化物」，很多人會聯想或者擔心是不是會產生柯南漫畫、刑案小說中的劇毒氰化物。實際上，這和漫畫小說中的氰化鉀有著天壤之別，完全不用擔心會產生毒物。

亞鐵氰化物作用是合法的抗結塊劑，主要是因亞鐵氰化物 Fe(CN)64- 帶有較高的負電，可以使鹽的晶體不要進一步的聚集，避免食鹽晶體的擴大而結塊。

雖然目前少添加的趨勢下，越來越多食鹽標榜不使用亞鐵氰化物，尤其台鹽的包裝上更有標明不使用亞鐵氰化物。但是亞鐵氰化物仍是合法添加物，不會影響人體安全。

解析三⟫台鹽特級碘鹽與高級碘鹽的差異？高級碘鹽不能吃？

除了這篇謠言外，網路上也謠傳高級碘鹽是洗菜用，不能料理不能吃，要吃就要吃特級碘鹽。這也是錯誤的訊息！這兩種鹽品都是合法合規生產的「食品」，都是可以作為料理之用。

台鹽特級碘鹽與高級碘鹽的差異是，特級碘鹽中使用了鹽滷，會有更多種微量礦物值，在烹飪調味時會讓料理更有層次風味。

解析四⟫為什麼要吃碘鹽？因為國人成年人缺乏率達到五成！

這則謠言在照片上放了台鹽兩種碘鹽，很容易誤導消費者不要吃碘鹽。然而，碘是人體必需營養素，和新陳代謝、正常發育成長都有著緊密關聯性。根據國民營養調查，成年人的碘缺乏率將近五成，顯示我們非常需要補充碘。

除了一般成年人，碘和生長發育有關，因此孕婦也會非常需要攝取足夠的碘。然而，我們孕齡女性的碘缺乏率也有30-60%間左右，屬於缺乏較為嚴重的營養素。

在食鹽中強化碘，是民國60年代即有的營養強化政策，到現在仍是國人很重要的碘來源！因此，要記得主要烹調鹽要選擇碘鹽，可以看食品成分標示中有「碘化鉀」，或者是有警語、品名上有寫含碘相關字句喔！