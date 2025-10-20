台南市爆首例本土登革熱　疑「職場群聚感染」

▲國內再增3例本土登革熱。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

疾管署今公布新增3例本土登革熱病例，分別是台南市南區2例、桃園市桃園區1例，其中台南市是首例本土，新增的2例個案研判為一起職場群聚感染，尚待進一步病毒基因定序確認。另1例桃園市個案則與9月30日公布的桃園市本土登革熱個案具地緣相關性，研判為同一起社區群聚案件。

疾管署指出，新增3例確診個案為2男1女，年齡介於20多歲至30多歲，台南市2名本土個案皆為同一家公司員工，發病日介於10月15日至18日，經衛生單位疫調該公司另1名員工於10月19日檢驗確診，依旅遊史研判為境外移入個案，但與本案關聯性仍待釐清。

此外，桃園市個案於10月4日起陸續出現發燒、頭痛、肌肉痛等症狀，因症狀未緩解，於10月16日就醫收治住院，採檢送驗後確診登革熱。疾管署表示，衛生單位已針對前揭個案居住地及工作地周圍環境進行病媒蚊密度調查及孳生源清除等防治工作，同時加強附近居民健康監測。

依據疾管署統計，今年截至10月19日累計24例本土登革熱確定病例，分別居住於高雄市(13例)、桃園市(7例)、台南市(2例)、宜蘭縣及台北市(各1例)，無重症及死亡病例；另累計210例境外移入病例，為近6年同期次高(2020年至2024年介於9-231例)，多自東南亞國家移入(占90%)，以印尼(58例)為多，其次為越南(53例)、菲律賓(27例)及泰國(21例)。

全球登革熱疫情持續，今年迄今累計426萬餘例病例，以美洲疫情較為嚴峻，巴西、哥倫比亞及墨西哥等國病例數為多；亞洲地區鄰近國家如中國近期疫情呈上升趨勢，孟加拉疫情處高點波動，孟加拉、越南、斯里蘭卡及柬埔寨等國今年病例數高於去年同期。

疾管署提醒，近期因颱風共伴效應影響，全台皆有降雨，民眾要把握雨後空檔，主動巡檢居家環境，仔細巡視戶內外容器，將積水倒掉並澈底清除，以降低病媒蚊密度；戶外活動時要穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR-3535)等有效成分的防蚊藥劑，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫，並主動告知醫師旅遊活動史。