研究：高溫烹飪的「焦化」　恐誘發失智與心臟病

▲有研究指出，食用過度高溫烹飪的食物容易誘發失智與心臟病。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

美國研究團隊近期曝光一項與日常飲食習慣密切相關的健康風險，認為「你怎麼煮」可能比「你吃什麼」更決定壽命長短。研究指出，高溫烹調引發的化學反應會在食物中產生有害化合物，長期累積恐導致發炎、糖尿病、心血管疾病甚至失智症。

根據《unilad》報導，美國與德國多個研究機構分析不同烹調方式對人體的影響。核心是「梅納反應」(Maillard reaction。當糖與蛋白在乾燥高溫下反應，讓食物更香、上色、酥脆；但同時產生「終末期糖化產物」(advanced glycation end products，AGEs)。這些分子在體內代謝不易，長期累積會造成細胞老化與慢性發炎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

德國波茨坦雷布魯克人類營養研究所(German Institute of Human Nutrition Potsdam-Rehbruecke)專家指出，AGEs會破壞蛋白質結構與組織彈性，使血管與器官硬化，並與阿茲海默症、腎衰竭相關。當AGE濃度過高時，還可能誘發糖尿病與心臟疾病。

新澤西州食品科學顧問麥考密克（Ed McCormick）說明，這類「焦化食物」會讓人體承受更高的氧化與發炎壓力。「攝取過多燒焦或炸到酥脆的肉類，會明顯增加慢性病風險。」美國國家癌症研究所（National Cancer Institute）也曾警告，高溫燒烤紅肉與加工肉品會提升罹癌機率。

研究並指稱，最容易生成AGEs的料理包括煙燻肉、炸雞、薯條、帶皮雞肉與大理石紋牛排。若再搭配高糖醬汁，如燒烤醬或蜜汁，AGE含量更可能倍增。這種組合在美式飲食相當常見，也是美國肥胖與代謝疾病攀升的潛在原因之一。

研究同時提出緩解作法：改採含水加熱，如蒸、汆燙、煮、燉或水煮，可有效減少AGE生成。2013年一項實驗顯示，這些方式可使AGE濃度降低約50%。此外，烹調前以醋或柑橘汁醃肉1小時，也能讓AGE減半。

研究人員強調，烹調溫度是關鍵變因。當熱度超過攝氏150度時，糖與蛋白結合加速，AGE生成量呈指數上升。即便原本營養豐富，經高溫油炸或燒烤後，健康價值也會迅速下降。

麥考密克補充，許多「家常菜」如培根起司堡、焗烤類或炸雞翅，其實都隱藏這類化學風險。若能調整烹調方式、減少高溫乾熱處理，就能在不犧牲美味下延長健康壽命。

這項研究再次提醒，影響長壽的不僅是吃什麼，還包括怎麼煮。當食物因高溫變得金黃酥脆、香氣撲鼻時，也可能同時產生對身體不利的分子反應。

延伸閱讀

▸ 妹子草叢藏47萬現金！警趕到場竟「追回283萬」 背後原因曝光

▸ 日居酒屋被台人狂留五星評論「做一事」 一票人笑翻：真的很有才

▸ 原始連結