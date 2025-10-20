假日急症中心11月上路　醫師公會提隱憂：人力恐流失到基層

▲為紓解急診壅塞，健保署將推動「假日急症中心」。（圖／記者許宥孺攝）

記者趙于婷／台北報導

衛福部推動的「假日急症中心（UCC）」將於11月上路，衛福部期盼可以解決急診壅塞。但醫師職業工會今直言，UCC會進一步導致目前醫院的正規急重症醫療人員產生相對剝奪感，甚至導致醫療人力進一步流失到基層，主因是UCC提供給醫療人員的津貼相對高，雖然是符合台灣目前的物價指數，卻高於目前正規急重症人力的津貼。

UCC的目標是解決急診壅塞，強化醫療韌性。但醫師公會表示，分流輕症患者並無法解決急診病患無床可住滯留急診的問題，急診壅塞是「急診待床壅塞」，並不是急診來診的病人多或是輕症病人多所造成。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，工會也擔心，UCC甚至會進一步導致醫療人力進一步流失到基層，主因是UCC提供給醫療人員的津貼高於目前正規急重症人力的津貼。

工會直言，若是當前政策沒有進一步醫療人力福利與韌性的配套，醫療人員與其繼續待在醫院承受高工時與輪值假日班，不如到基層平日看自費與醫美，假日賺UCC津貼，到時候就變成只有發燒腹瀉輕症大家搶著顧，重症老人繼續壅塞急診等到天荒地老。

而無論是即將上路的UCC或當前的急診，其收費皆相當低廉難有鑑別度，在急診救命治療的費用不會令民眾有感，無法有效導流、導正民眾就醫習慣，以目前試辦在各大都會區來說，反而令民眾出現「醫療理當如此廉價」的錯覺。

工會認為，撥多少資源在UCC，就該撥多少資源在原有的急診與重症照護，也應強化監管，改善急重症人力缺乏彈性與韌性的問題，否則資源錯置之下，長久下來急重症人才會進一步流失。