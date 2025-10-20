大腸癌疫苗現曙光　台大聯手史丹佛研究：晚期腫瘤「縮減8成」

▲目前治療大腸癌有手術、化療等方式，疫苗在未來可望成為生力軍。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者邱俊吉／台北報導

大腸癌嚴重威脅國人健康，但未來可望以疫苗防治。台灣大學與美國史丹佛大學合作，已利用「誘導多功能幹細胞」打造出大腸癌「預防＋治療」雙效疫苗，在動物實驗成功使轉移到肝臟的腫瘤體積、數量下降8成；專家說，研究陸續有正面成果，期許治療型疫苗能儘速進入臨床，預防型疫苗則鎖定更長遠目標。

這項研究由台大醫學院藥理所副教授魏子堂與團隊進行，他表示，癌症疫苗主要分為預防型、治療型2大類，前者用於預防病毒引起的癌症，例如人乳突病毒HPV疫苗，而後者則用於治療已形成的癌症。由於某些癌症並非由特定病毒引起，而是與細胞異常增生、免疫監控失衡有關，要開發這類治療型疫苗，不僅難度更高，追蹤期也更長。

針對癌症疫苗，魏子堂說明，20多年前即有學者以胚胎幹細胞成功誘發抗腫瘤免疫反應，但相關研究因倫理爭議，導致應用受限，而於再生醫學等領域深具潛力的誘導多功能幹細胞（iPSC）技術，不僅沒有倫理疑慮，已在2012年獲諾貝爾生醫獎，且史丹佛團隊發現可抑制多種癌症，包括皮膚癌、肺癌、肝癌、乳癌、胰臟癌等，他曾參與相關研究，數年前返台仍持深耕成果，並以常見的大腸癌作為疫苗標的。

對於大腸癌疫苗，魏子堂指出，研究團隊發現iPSC與多種腫瘤共有的特定抗原，可活化樹突細胞、T細胞等免疫細胞，且T細胞若移除，腫瘤即增生，顯示其具有關鍵作用，據此團隊再找出2種「在腫瘤及幹細胞活躍，但在正常細胞低度表現」的蛋白，並以電腦模擬挑出一段胜肽，進而開發出不會傷害正常細胞的次單位疫苗。

▲在動物實驗中，沒打大腸癌疫苗小鼠的腫瘤（左）體積明顯大於有打疫苗鼠（右）。（圖／魏子堂副教授提供，下同）

針對此疫苗效力，魏子堂說，在測試預防效果的動物實驗中，小鼠於接種4周後再施打大腸癌細胞，再隔2周犧牲，觀察結果發現腫瘤體積縮小近8成，且有6成小鼠完全沒有腫瘤生長，成果令人驚喜。

此外，在測試此疫苗治療效果的動物模型中，研究團隊模擬大腸癌細胞轉移到肝臟的癌末階段，接種疫苗後，腫瘤數量減少約8成，顯示其對於晚期大腸癌具有治療潛力，且團隊另進行大腸癌的肺轉移實驗，證實效果亦相近，代表疫苗可望產生「跨癌別」療效。相關成果日前發表於國際知名醫學期刊《Theranostics》，台大藥理所研究生卓思涵、黃襄國、李心慈為共同第一作者，魏子堂為通訊作者。

▲ 動物實驗發現大腸癌小鼠接種疫苗後，腫瘤（箭頭）數量大幅縮減。

針對大腸癌現行治療，魏子堂說，目前大腸癌第4期5年存活率僅5%至8%，相較第1期9成以上有巨大落差，研究團隊期待新疫苗未來可合併化療、標靶及免疫療法，更有效延緩腫瘤生長。

對於此疫苗發展策略，魏子堂指出，研究團隊認為，人體預防試驗需長期追蹤且成本龐大，故規劃先發展治療型疫苗，上市後再以10至20年真實世界的資料評估預防效力，類似阿斯匹靈最早核准用途為止痛、退燒，後才證實可預防心血管疾病。

魏子堂表示，目前相關研究為全球先驅，且原本製造疫苗須使用的免疫佐劑CpG，已找到更理想替代品，並規劃結合免疫療法、強化療效，成果會陸續公開，研究團隊將持續探索癌症疫苗，希望能為癌友爭取更多和家人相處的時間。