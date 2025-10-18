ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

網曝台大住院醫師申請排行　「婦兒急」錄取率100%醫嘆沒人要來

▲▼台大醫院,臺大醫院,急診,外觀。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台大醫院住院醫師招募情況也傳出內外婦兒急五大皆空，圖為台大急診醫學部資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內醫療環境惡化，近年來年輕醫師逃離急重科別，內外婦兒急診等科「五大皆空」，近來網路上盛傳明年度台大醫院住院醫師申請排名，倒數前三名為小兒科、婦產科、急診科，錄取率高達100%，急診醫師感嘆這實際上反映出的是這些科別已經「沒有人要來」了；台大院方則低調表示，該數據不完全正確。

近來有多名網友、醫師轉傳，醫師社群平台A-Pen統計台大醫院明年度各科別的住院醫師名額與實際申請人數，今年競爭最激烈的前幾個科別依序為眼科、精神科、復健科、泌尿科與皮膚科，錄取率皆低於25%，其中眼科僅錄取3名、共有25人申請，錄取率僅0.12，堪稱最難進入的熱門科別。

至於排名最後6個科別正是外界所稱「五大皆空、六神無主」的外科、神經內科、內科、急診科、婦產科、小兒科，錄取率超過7成，其中「急婦兒」3科更是錄取率達到100%，甚至部分科別報名人數未達招募人數，顯示比較不受住院醫師青睞。

文章還提到，台大醫院的住院醫師加薪最高額的六個科別都在錄取率前段班，顯見大家對於急重症科別前景信心不足，在住院醫師訓練期間月薪即使提高了不小幅度，還是只有抱持高度興趣的少數人願意加入。

振興醫院急診重症醫學部部主任田知學在粉專「布農Doc 田知學」分享此文表示，有些醫院科別錄取率高達 100%、甚至超過 100%，表面看起來是「錄取率高」的好消息，但實際上反映出的是已經「沒有人要來」了。

田知學無奈表示，急診、婦產、小兒這些第一線拚命的科別，幾乎是「只要你願意來，我們都收」的程度。不是因為門檻變低，而是因為醫師們正在流失、正在撐不住、正在燃燒殆盡。

田知學示警，當大家感受到看診時間越來越短、急診室排隊越來越久、第一線醫師不是太年輕就是有年紀、越來越不穩定，那不是錯覺，而是真實在發生的醫療崩壞前奏，整個體制也需要急救。

台大醫院院方則表示，目前坊間流傳名單「不完全正確」，且為不應該取得資料。住院醫師甄選牽涉相當複雜且持續性流程，非一份名單可以窺知一二。

院方也強調，台大醫院過去幾年來持續改善醫療工作環境、提升薪資待遇、優化員工福利，成效讓員工有感，未來院方也會朝此方向繼續努力。

【傍晚6點將溢淹】花蓮新堰塞湖「每小時漲70cm」　縣府發緊急訊息：盡速離開太魯閣

關鍵字： 醫師招募 台大醫院 住院醫師 急診科 醫療環境

