加熱菸上架首日即下架！石崇良喊追業者責任：送審樣本與出廠不同

▲衛福部長石崇良率隊稽查超商加熱菸販售狀況。（圖／記者洪巧藍攝）



記者洪巧藍／台北報導

加熱菸因為8品項包裝都未標示尼古丁含量，上市首日即遭下架。衛福部長石崇良今（18）日表示，該款加熱菸業者申請，檢附樣本有標示尼古丁含量，但是出廠上架的菸品和送審版本竟然不一致，後續會繼續追查業者責任，同時檢驗該批加熱菸尼古丁含量是否符合規範，檢驗結果下週出爐。

國健署核准美、日兩家跨國菸草公司的加熱菸合法上市販售，包含14品項加熱菸及4款組合元件（載具）通過，陸續於10月11日、10月19日生效。其中一家業者核准的8品項昨日起在超商販售，卻在雙北陸續查獲包裝標示違規，國民健康署昨日深夜宣布，經與販售通路確認，某業者8品項菸品容器均未標示尼古丁含量，已通知販售業者全面下架。

而昨日開賣首日，石崇良就與國健署、北市衛生局親自率隊至北市超商突襲稽查了解狀況，強調加熱菸可以上市，但不代表對菸害防制有任何鬆動。石崇良今日受訪表示，昨日前往稽查時，那一家超商已經售罄，所以無法看到包裝，僅針對展示方式、廣告有無違規進行了解，同時做一些提醒。

石崇良指出，後續衛生局在其他有貨店家就發現無標示尼古丁濃度問題，多家店陸陸續續回報都是同樣問題，除了開罰，先要求全面下架，再重新檢視包裝後，才可以再上架。

但為何經過審查上市仍然出現這樣的問題？石崇良說，菸品在申請時都有送樣本「樣本上是有標的」，所以那到底哪個環節出問題，讓出廠和送審竟然不一致，後續會繼續追查業者責任。

被問及售出產品的問題，石崇良解釋，加熱菸和一般紙菸不同，比較不會產生焦油，最重要是尼古丁含量，衛福部在不合規範的產品下架之後也會去檢驗尼古丁含量，依照規範必須每隻含量一毫克以下，如果符合標準，健康危害則沒有提高，相關檢驗結果預期要下週才會出爐。

依據《菸害防制法》加熱菸產品外包裝如未依規定標示，可處菸品製造或輸入業者處100萬元以上500萬元以下罰鍰，並令其限期回收或退運；屆期未回收或退運者，按次處罰，違規之菸品沒入並銷毀之。販賣菸品場所，處1萬元以上5萬元以下罰鍰。

▲新北執行加熱菸上市稽查。（圖／新北市衛生局提供）