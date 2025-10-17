加熱菸開賣首日就出包！新北查獲部分品項「包裝標示違規」需回收

▲新北執行加熱菸上市稽查。（圖／新北市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

加熱菸今（17）日起正式在超商通路上架販售就出包！新北市衛生局晚間稽查確認有部分品項未標示尼古丁濃度，涉及「菸品容器標示不符合規範」，將依法開罰且菸商要盡速回收違法產品，依據《菸害防制法》可處最高500萬罰鍰。

加熱菸產品陸續核准上市，新北衛生局與衛福部國民健康署啟動「加熱菸聯合稽查專案」，加強市場端與網路端稽查力度，全面檢視商家是否遵從菸害防制法販售、展示加熱菸規定，防堵未經核准產品流入市面。今日稽查確認「菸品容器標示不符合規範」將依法處辦，菸商應盡速回收違法產品。

新北市衛生局長陳潤秋說，菸品容器之尼古丁、焦油標示，應依據菸害防制法之「菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示」辦法規定辦理。加熱菸產品外包裝如未依規定標示，製造或輸入業者最高500萬元罰鍰，並令其限期回收或退運；屆期未回收或退運者，按次處罰。

此次聯合稽查實體販售通路，查核便利商店、檳榔攤、連鎖賣場等通路是否販售未經核准加熱菸或非法加熱器具或違規販售給未滿20歲者。陳潤秋表示：「加熱菸上市後，政府絕不會因此放鬆管理，新北市嚴格查緝、即時處置，守護每一位市民的健康安全。」也呼籲業者應遵守菸防法規定，主動回收違法菸品，以免觸法遭重罰。