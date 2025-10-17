一堆人誤會隔夜菜了！專家點名「這4類食物」放一晚細菌暴增

▲海鮮不宜放過夜，容易滋生細菌。（示意圖／Pexels）

不少民眾對「隔夜菜」心存疑慮，一聽到這三個字便聯想到亞硝酸鹽、致癌風險等，甚至視為「健康殺手」，只要過夜就堅決倒掉。然而，根據《搜狐網》健康專欄指出，只要保存得當，多數隔夜菜並不會對健康構成危害，真正應避免隔夜的，其實是海鮮類熟食、半熟蛋、涼拌木耳與豆漿這4種高風險食物。

海鮮類熟食：細菌與毒素潛藏風險

海鮮如蝦、螃蟹、扇貝等為高蛋白食物，雖經高溫烹煮，但若保存不當仍易孳生細菌。研究顯示，熟蝦若冷藏超過12小時，細菌數量可增加約五成，常見病菌為副溶血性弧菌，會產生耐熱毒素，即使再次加熱也難以去除，恐引發腸胃炎、嘔吐、發燒等症狀。專家建議海鮮應當天食用完畢，剩餘部分亦應迅速冷凍保存。

半熟雞蛋：沙門氏菌易繁殖

溏心蛋、溫泉蛋等未全熟雞蛋可能帶有沙門氏菌，這類病菌可穿透蛋殼進入蛋內，若蛋黃未完全凝固，菌體恐無法被完全殺死。即使冷藏，沙門氏菌仍可緩慢繁殖，其產生的毒素也具有耐熱性，進一步增加食安風險。高風險族群如兒童、孕婦與長者應避免食用隔夜半熟蛋。

涼拌木耳：表面細菌難殺滅

涼拌木耳雖為夏季常見清爽料理，但由於未經高溫處理，表面可能殘留細菌與寄生蟲卵。研究指出，泡發木耳若存放不當，其細菌總數可超標10萬倍，嚴重甚至可能致命。即使放入冰箱亦無法完全抑菌，建議木耳類食品現拌現吃，隔夜後不宜食用。

豆漿：細菌滋生溫床

豆漿蛋白質含量高、水分多，為細菌理想繁殖環境。若未徹底煮沸，殘留的皂素與胰蛋白酶抑制劑可能引發腸胃不適。即使冷藏保存，若未密封或常溫放置時間過長，亦可能出現酸敗、發臭等變質現象。更可怕的是，部分變質豆漿外觀與氣味無異，卻已細菌超標，飲用後恐引起腹瀉、嘔吐等症狀。

專家強調，並非所有隔夜食品都必須丟棄，多數只要經妥善保存與加熱即可食用，但上述四類食物建議「隔夜不留」，避免因小失大，危及健康。

