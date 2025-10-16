加熱菸將上市　國健署警告「茶會、開箱分享」都違法

▲國內近期將開放通過審核的加熱菸上市販售。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

國內近期將開放通過審核的加熱菸上市販售，國健署今表示，任何的菸品都不可以茶會、餐會、說明會、網路直播、開箱分享使用心得，這些都是違法行為。而有關加味菸、菸品添加物，後續草案公布會用「成分」去做公告，等後市場管理機制完備後就會依程序公告，到時候所有的菸品，包含紙菸、加熱菸，全部都一體適用。

國健署署長沈靜芬受訪時表示，經過健康風險評估審查通過的14個品項，近期確實就會上市了，除了這14個品項之外，沒有通過健康風險評估的都是違法的產品，那即便加熱菸上市在即，但是任何的菸品都不可以茶會、餐會、說明會等方式廣告。根據第34條規定，菸品製造業、菸品輸入業、廣告業、傳播媒體業者或廣告委託人以外之人，違反第12條各款促銷或廣告方式規定之一者，處新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰，並令其限期改善，屆期未改善者，按次處罰。

而在稽查方面，稽查專案已經跟各縣市衛生局開了聯繫會議，近期會展開密集的稽查，其中也包括實體店面稽查，會去注意販售場所是否有販賣菸品給未滿20歲的青少年。

另外，有關外界非常關心加味菸、菸品添加物，沈靜芬說，草案預告經歷了兩個版本，一次是用風味、一次是用成分，風味部分其實要去檢測，這有一定的困難度，所以後續的草案公布會用「成分」做公告，成分的部分要有相對應有辦法檢測，這部分食藥署已經非常的積極在幫助開發27個成分的檢驗品項，等後市場管理機制完備後就會依程序公告。