孕婦攝取咖啡因不影響胎兒健康　醫：每天可喝1.5杯中杯美式

懷孕後喝咖啡、茶等含咖啡因飲品，常讓孕婦陷入無形壓力。東森栢馥森心林診所許嘉珊醫師在臉書分享，指曾於餐廳眼見孕婦點茶，服務人員馬上提醒「懷孕不要碰咖啡因」，還堅持這對寶寶較好，場面尷尬，但根據研究，孕婦每天不喝超過1.5杯中杯美式，母子均無健康疑慮，如此關切只是造成孕婦負擔。

許嘉珊寫道，當時的場景，孕婦雖客氣回應說「沒關係、我可以喝」，沒想到服務人員仍堅持自己的論調，尤其是加上不喝咖啡因對寶寶比較好這種句子，像是關心，卻更像是指責對方的疏忽。

對此，許嘉珊認為，自己懷孕2次，認為這類「好心提醒」，其實反映出社會對孕婦的過度干預，特別是孕婦並非不能碰咖啡因，根據以往研究，每日攝取不超過300毫克咖啡因，約等於1.5杯中杯美式，對孕婦及胎兒都屬安全範圍，只要控制分量，無須過度擔心。

此外，許嘉珊提到，孕婦應該是最清楚自身狀況的人，外界的「指導」往往造成反效果，而且懷孕已是一段充滿挑戰的歷程，許多媽媽每天都在努力兼顧健康與生活，若還得面對陌生人以關心之名行指責之實，只是增加孕婦的心理壓力。

許嘉珊寫道，其實對孕婦而言，真正需要注意的僅有幾點，例如菸、酒完全不要碰，生食也要注意之外，其他如喝咖啡、茶、冰飲等，或搬重物，只要掌握原則，旁人可以別再說教，即使是出自好意，孕婦的感受恐怕也會像是被情勒、冒犯。