晚上睡不好、白天腦袋昏恐陷「惡性循環」　專家揭助眠關鍵營養素

▲睡眠不足，常讓人白天腦袋昏沉，這恐怕是身體發出警訊。（圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

上班族工作壓力大、睡眠不足，常讓人白天腦袋昏沉，這恐怕是身體發出警訊！藥師指出，隨著年齡增長，體內褪黑激素的分泌量會逐漸下降，更容易出現睡眠問題，然而睡眠就像是幫大腦和身體「按下重置鍵」，一旦沒有睡好，大腦也難以獲得充分休息，進而影響我們處理事務的效率。長久下來，身體的保護力也會減弱，衝擊整體健康。要改善睡眠問題，除了調整生活作息與睡眠環境，「補對營養素」也能幫助入睡、提升睡眠品質。

躍獅連鎖藥局藥師黃雅惠指出，實務上越來越常見民眾因為睡不好問題來尋求幫助，有些是較為年長的人，因為褪黑激素分泌隨著年齡下降，半夜常醒來，久而久之，白天精神也明顯不濟；但也不乏年輕族群，就曾經有一名30多歲上班族，因為工作壓力大，晚上常常輾轉難眠，結果白天開會打瞌睡、效率低，被主管責罵，回家又更焦慮，睡得更差。

藥局常見五大睡眠困擾大致分為五種：

1. 半夜醒來：常常凌晨三四點醒來就再也睡不著

2. 越睡越累：很多人以為自己有睡滿八小時，卻依舊精神不佳

3. 身體疲累、缺乏體力：白天覺得提不起勁，工作效率下降

4. 睡眠時間不足：因為加班或作息不規律，導致長期睡眠不足

5. 入睡困難，躺在床上翻來覆去，腦袋一直停不下來

別以為沒睡好只是小事！黃藥師分析，睡覺時間相當於給身體、大腦修復，就像「按下重置鍵」一樣，沒睡好就等於缺乏修復，造成隔天精神狀態差，工作也變得沒效率，情緒更容易焦躁，長期下來，身體保護力也會被拖累，健康風險增加。

黃藥師指出，睡眠困擾者如果沒有及時調整，很容易形成「晚上睡不好 → 白天精神差 → 晚上更焦慮」的惡性循環，特別是隨著年齡增長，體內褪黑激素的分泌量逐漸下降，更容易有半夜醒來或淺眠的困擾。

想要睡得好，很多人第一時間會想到藥物，黃藥師表示，生活中有不少營養素可以幫助入睡！

・「色胺酸+B群」：可以轉化成褪黑激素，幫助入睡並提升睡眠品質。

・「GABA」：是人體天然的抑制性神經傳導物質，能幫助身體放鬆達到助眠效果。

・「芝麻素」具有抗氧化作用，透過調整生理機能，間接幫助入睡。

・「綠薄荷」含有高濃度迷迭香酸，能調整體質，提升整體睡眠品質。

・「PS（磷脂醯絲胺酸）」幫助白天維持精神與活力，提升工作效率。

黃藥師強調：「不同營養素之間搭配，效果會比單一成分更好」，這些營養素各自在睡眠過程中扮演不同角色，例如像「意維能好好睡膠囊」就是一款日夜雙效循環配方，內含日本專利色胺酸+B群、美國專利綠薄荷及韓國PS（磷脂醯絲胺酸）三種優選營養素，協助調整體質，幫助「夜晚安心入睡，白天精神持續」的正向循環。不含西藥，民眾可以安心補充，從忙碌的職場工作者到家庭主婦，或者熟齡、銀髮族群都適用。

「好的睡眠絕對不是只靠保健品就能完全解決」藥師叮嚀，生活作息和睡眠環境的調整同樣重要，特別「褪黑激素」在晚上時間身體會自然分泌，環境暗是一大重點。

另外，睡前應該避免使用手機、平板，減少藍光刺激；若環境吵雜，可以使用耳塞或白噪音機來隔絕干擾，也可以用遮光窗簾或眼罩，降低光線干擾，大腦的松果體能正常分泌褪黑激素幫助進入入睡狀態。

黃藥師也提到，固定時間睡覺，養成規律作息也很重要；如果壓力大的人，可以在睡前點一點薰衣草精油或香氛，幫助放鬆。如果能在日常生活中養成這些好習慣，再搭配「意維能好好睡膠囊」的營養補充，就能逐漸建立起「夜晚睡得好 → 白天精神好」的正向循環，讓生活與工作表現都更上一層樓。

▲躍獅連鎖藥局黃雅惠藥師。

TW-SUS_SLP-102025-007