鏟子超人中暑、肌肉痠痛　中醫教「按7穴位＋刮痧」自救

▲醫師指出，多按「7大穴位」幫助減緩肌肉疼痛。（圖／馬光中醫提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

肌肉痠痛是現代人常見的身體不適，尤其前陣子到花蓮救災的鏟子超人，在天氣炎熱下長時間進行鏟除沙泥與搬運重物，可能也會因此出現熱傷害和痠痛情形。對此，中醫師推薦多按「7大穴位」幫助減緩肌肉疼痛，另外也可以透過「刮痧」讓經絡暢通，達到活血化瘀效果。

中醫師黃千瑞指出，天氣炎熱容易消耗人體的正氣與津液，如果身處在溫度高且濕度高環境或太陽直曝或久勞，就有可能出現「中暑」或「暑傷」的症狀，也就是排汗的調節中樞失調。

輕微中暑會出現包含身體發熱、頭暈、頭痛、汗多、口渴、疲倦等症狀；嚴重則會出現心悸、呼吸急促、意識不清、昏厥、甚至休克等「熱衰竭」狀況危及生命。

▲醫師教導正確刮痧步驟。

另外，當肌肉過度使用或激烈運動就有可能造成痠脹疼痛，在勞動時如果出現肌肉疲勞、疼痛、僵硬，就要趕快休息請其他人接棒，另外如果出現深色、茶色或紅色的尿液或是發燒與少尿等症狀，就要儘早就醫檢查。

在舒緩放鬆方面，大家可以自行做「穴位按摩」放鬆筋骨，像是「風池穴、肩井穴、曲池穴、手三里穴、豐隆穴、承山穴、委中穴、敲膽經」或是在醫師指引下使用痠痛藥布或藥膏減緩不適感。

黃千瑞也建議，可以使用刮痧板刮動皮膚，讓體內臟腑穢濁之氣或內部鬱熱之氣，經由毛孔透出，讓經絡暢通，達到活血化瘀效果，記得正確的手法是從「頸肩的大肌肉順向刮」→「從頭向腳單向刮」→「輕輕刮，刮到出痧，有紅就停」→「刮完記得補充水分」。