吃橘子別剝太乾淨　醫揭水果「非可食部位」潛能：抗發炎又穩糖

▲橘子的白筋深具營養價值。（圖／記者林緯平攝）

記者邱俊吉／綜合報導

許多人吃橘子時，會將味道不佳的白色筋膜剝得乾乾淨淨，但醫師說，那層白筋可抗發炎、穩定血糖、降低膽固醇，堪稱營養寶庫。台北榮總遺傳優生學科主任張家銘指出，橘子的白筋與柳丁的白膜富含果膠、膳食纖維與植化素，可抗發炎、提升免疫力，並促進腸道健康，若能吃下，反而更有益。

張家銘在臉書分享，2024年發表於國際學術期刊《Plants》的系統性回顧研究，柑橘屬與李屬水果如柳橙、葡萄柚、檸檬、香橙、櫻桃、梅子、水蜜桃等，其非可食部位包括果皮、種子等，其實蘊藏強大的保健力量，含有多種具抗氧化、調節血脂與護肝腎作用的植化素，如沒食子酸與檸檬烯等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

研究也發現，這些植化素能促進胰島素訊號傳導、活化葡萄糖轉運蛋白（GLUT4），抑制脂肪合成基因（PPARγ），同時可提升抗氧化酵素活性，對肝臟、腎臟與神經系統都有保護效果。

相關研究顯示，果皮與果核不僅有助降糖、降壓、降脂，更具延緩老化及預防神經退化的潛力，未來可能成為植物性營養藥物或抗老化補充品的重要來源。

張家銘也分享自己的經驗與生活習慣，強調「了解特性，就是預防醫學的開始」，日常飲食只要稍作調整，就能從天然食材中獲益，例如吃橘子、柳丁時保留白筋，可抗發炎，或檸檬皮泡水喝，可助肝臟排毒並促進膽汁分泌，或將有機果皮烘乾磨成粉，每天1匙加入優格、麥片或豆漿，也能補充植化素。

此外，對於高血脂族群，則可考慮使用柚子籽粉，但記得避開藥物服用時間，以免產生交互作用。

張家銘提醒，身體不是突然變老或生病，而是從每天小小的不平衡、一點點氧化壓力開始失衡，而這些不起眼的果皮、白筋，正是延緩「沉默損傷」的第一步。