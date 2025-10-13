47項藥品要退出台灣　石崇良保證「不會缺藥」：只是提早通報

▲衛福部部長石崇良。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

根據衛福部食藥署統計，截至今年9月底，已有47項藥品預計退出台灣市場。衛福部部長石崇良今表示，這些藥物是提早通報未來要停止供藥，並不等於缺藥，且這些藥品全部都有可使用的替代藥物，所以也不會有缺藥問題。

石崇良今上午出席立法院衛環委員會受訪時再度回應多項藥物退出台灣市場問題，他表示，食藥署有建立藥廠「停止供應藥品前」要通報，通報的是未來半年內可能會停止供藥，並不等於是缺藥，且目前統計將停止供藥的藥品全部都有「同成份同劑量」、「同成份不同劑型/劑量」或「不同成份但有相同藥理作用」的藥可以取代。

他特別提到，主要是其中有一個抗排斥的藥物（cyclosporine）要停止供應針劑，其實該藥物有其他口服劑型可以使用，但針劑主要是用在開刀時，病人還不能口服的時候使用，一年用量大概4.8萬劑，藥廠決定要停止生產針劑，庫存可以供應到明年12月，目前已經啟動專案，也已經找到合適的替代同成分藥品輸入。

另外，石崇良強調，為了讓藥品韌性提升，未來也擴大「不限於必要藥品」都要提早通報，這部分也會建立通路監測，不只針對供應端，也包含使用端和庫存量，同時都會納入統一調度的平台，另也配合藥害救濟修法，把專案進口短期替代藥品都納入藥害救濟範圍，保障民眾用藥權益。