衛福部2天催生災區志工保險「增納鏟子超人」　石崇良揭協調內幕

針對花蓮光復鄉的重建復原工作，衛福部今日起實施災區志工保險方案，原規劃僅限受召募專業志工，上路半天即出現轉折，將納保對象擴大到自發性前往當地的一般志工。衛福部長石崇良說明，保險業者面對志工保單也很擔心慘賠，最後僅有一家願意承接，今早再度協調同意擴大對象，志工只要到志工服務分配站報到並接受指派，就視為接受政府指派，讓相關重建工作可以更組織性且獲得保障。

桃園市挖土機行老闆投入花蓮救災卻因傷口感染敗血症死亡，令各界不捨，8日的立法院社福衛環委員會有多位立委員關心臨時志工相對沒有保障，石崇良當場允諾與保險公司協調志工保險。短短2天，衛福部就提出方案，每人保額為100萬元，以每3日為單位投保，今日起實施。

值得注意的是，衛福部昨晚宣布方案，納保對象為「由各目的事業主管機關彙整指派志工名單」，主要是操作機具、水電工等接受政府徵調指派的專業志工，不包含所謂自發前往的「鏟子超人」，但是到了今日中午，中央前進協調所宣布擴大，下午1時起開放「鏟子超人」投保。

石崇良受訪談到規劃志工保單歷程，他說明，志工可分為三類，第一為《災害防救法》第32條規定，受徵調指派參與災害復原工作的志工，各級政府得為其投保相關保險；第二是《志願服務法》的單位志工，包含慈濟功德會、世界展望會等，長期投入社會志願工作也都有保險；最後則是臨時性志願志工，自發性投入災區，不屬於前兩類，保障上出現空窗，衛福部8日開始請金管會協助協調，找保險業者討論保單。

石崇良坦言，志工保險保單開發複雜，需要考慮風險規模才能計算保費，許多業者擔心像先前新冠疫情時防疫險，後面慘賠，最後只有凱基人壽一家願意承接，因為這屬於團體保險，避免程序太過複雜，由衛福部擔任要保人統一辦理，經費則由賑災基金會「自有資金」支付，非來自善款。

不僅於此，石崇良指出，針對保險個人資料填寫，為簡化程序，衛福部資訊處更是短短1天內開發出「志工即時加保登錄系統」，讓志工只要掃QRcode就可以上雲端資料，後台整理清單名冊再給保險公司結清保費。

但是方案仍未涵蓋自發前來的鏟子超人，有民眾反映「我就一腔熱血，也希望有保障」。石崇良說，衛福部為此今早開始和保險公司折衝，讓自發性臨時志工只要到光復火車站旁志工服務分配站報到並接受指派，就照災害防救法，擴大適用在接受各級政府指派，一來也可以避免自發志工沒有接受指派，做太過冒險之事，也比較會有組織性，不會零零散散不知道什麼事。

石崇良表示，志工保單的保費低，保險公司也很願意幫忙，政府不能讓他們賠錢，會先觀察連假3天的納保情況，再來檢討，滾動式調整。

