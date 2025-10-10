史上最大巴拉圭國會代表團訪北榮　盛讚AI醫療成果、深化合作

▲巴拉圭眾議院議長率團參訪北榮，共推AI與精準醫療合作新里程。（圖／台北榮總提供）

記者洪巧藍／台北報導

巴拉圭眾議院議長拉托雷（Raúl Luis Latorre Martínez）率領18人國會代表團，應邀來台出席雙十國慶，會前專程參訪台北榮民總醫院，這是巴國歷來規模最大的國會出訪，顯示對台灣醫療實力與雙邊合作的高度重視。

台北榮總副院長李偉強代表接待訪團，他指出，北榮自1958年創院至今已有67年歷史，與台巴自1957年建交以來長達68年的邦誼相互輝映，醫院目前擁有超過3,100張病床與9,000名員工，每日門診量約1萬人次，每年服務超過250萬人次，並持續引進精準醫療、智慧科技與自動化流程，持續提升醫療品質與效率，並減輕醫護人員負擔。

[廣告]請繼續往下閱讀...

會中李偉強特別展示一面由巴拉圭傳統手工藝「蜘蛛繡」織製的中華民國國旗，這是他去年訪問巴國時所獲贈的禮物，象徵兩國人民長久而深厚的情誼。他回顧，當時參訪了多家已導入臺灣病歷及掛號系統的醫療機構，顯示臺巴在醫療資訊化上的合作成果豐碩。

拉托雷議長致詞時表示，此次參訪是巴拉圭國會史上規模最大的代表團，他對北榮的創新應用印象深刻，尤其對人工智慧（AI）在醫療流程與影像診斷的運用高度讚賞，充分展現科技如何有效提升醫療品質與效率。他並強調，AI應用前景無限，科技進步將持續改善人民健康福祉，並感謝台灣政府及北榮長期協助巴拉圭推動公共衛生及醫療資訊化。

▲李偉強副院長(左)與拉托雷議長合影。（圖／台北榮總提供）

李偉強介紹北榮AI醫療的現況與成果，醫院已實現掛號、看診、繳費及病歷查閱的全面智慧化，並正邁向第三代電子病歷系統；醫院與輝達（NVIDIA）合作設置算力中心，推動逾60項AI計畫，其中20餘項已落實臨床。

此外，醫院導入機器手臂樣本配送、AI+5G智慧慢病照護、AR/VR精準手術、數位病理診斷等多項創新，並透過逾500項KPI指標結合BI系統輔助決策，全面邁向智慧醫院。

北榮於當日接待過程更首次啟用中文與西班牙文即時口譯AI系統，外賓一致驚艷於其精準度與便利性；現場並展示北榮與陽明交通大學合作研發的「非接觸式生理監測系統」，僅需60秒即可量測血壓、心跳、呼吸等多項生理訊號，該產品已榮獲多項國際大獎。拉托雷議長等貴賓也親自體驗盛讚其創新成果。

李偉強表示，北榮在癌症精準治療、重粒子放射治療等領域均已達國際水準，未來將持續配合政府政策，深化與巴拉圭的醫療與公共衛生合作，並推動專業人員交流與智慧醫療經驗分享，為兩國人民謀求更大的健康福祉。