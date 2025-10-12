孕婦神隊友阿斯匹靈　長庚醫：可降「子癲前症」風險46%

▲研究證實高風險孕婦及早服用阿斯匹靈，可顯著降低子癲前症風險。（圖／CFP）

記者邱俊吉／台北報導

高風險孕婦及早服用阿斯匹靈，能降低子癲前症發生率，而長庚醫院團隊延續此發現，與亞洲多家醫療院所合作，研究該藥對於東方孕婦的效果，證實懷孕32周前出現子癲前症相關併發症的風險可下降46%，高風險妊娠能延後分娩2至3周，大幅減輕早產、死胎及母體的威脅，也立下亞洲孕產醫學里程碑。

針對子癲前症，參與此研究的台北長庚醫院婦產科系主任蕭勝文說，台灣在10多年前的孕產婦死亡率偏高，尤以子癲前症最具威脅，其會造成孕婦血壓升高、肝腎功能異常、血小板下降，並出現頭痛、視力模糊、下肢水腫等症狀，嚴重恐引發早產、胎盤早期剝離，甚至導致母嬰雙亡。

蕭勝文表示，止痛藥阿斯匹靈能抑制血小板凝集，改善血流灌注，而2017年發表於國際頂尖《新英格蘭醫學期刊》的研究，已證實早期使用此藥能降低子癲前症與早產，但相關研究以西方人為主要對象，不僅BMI明顯高於東方女性，胎盤也比亞洲人重約10%，故孕期服藥效果未必相同。

基於此考量，長庚團隊與亞洲18家機構合作，納入懷孕11至13周的單胎孕婦，重新檢視使用阿斯匹靈的安全性與療效，結果顯示，服藥後的分娩孕周明顯延後，平均在24週時可延遲2.85周，但效果會隨孕周略減，孕周每增加1周，延後分娩效果即減少0.19周。

整體而言，亞洲高風險孕婦若能於懷孕16周前開始用藥，在32周前出現子癲前症相關併發症風險可降低46%，對於預防早產、子母均安的效果顯著。相關成果已發表於國際知名醫學期刊《BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology》。

蕭勝文說明，此研究不僅證實歐美成果，也協助亞洲國家規劃較適合東方人的治療建議，而長庚醫院更據此建立「亞洲孕產資料庫」，目前已是區域內的重要參考依據。

此外，蕭勝文指出，台北市政府已率先全面補助孕婦進行子癲前症篩檢，桃園市也籌劃跟進，而阿斯匹靈雖未納入補助，但藥價極為低廉，平均每天不到10元，即可達到預防效果。

蕭勝文表示，此研究象徵台灣在孕產研究領域已具國際影響力，也提醒民眾與婦產科醫師充分配合，掌握懷孕16周前的用藥時機，對於高風險孕婦的健康與安全將有明顯助益。