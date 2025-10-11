腸癌「TNT新療法」開刀後免化療　醫：保住肛門機會更高

▲藝人余苑綺罹患直腸癌過世。醫界近年推出新療法「TNT」，效果比傳統治療更好。（圖／ETtoday資料照）

記者邱俊吉／台北報導

大腸癌嚴重威脅民眾健康，若腫瘤長在大腸尾端的直腸，由於位置關係，以往常連肛門都得手術切除；醫師說，傳統治療以「術前放化療、術後化療」為主，但近年推出「完全新輔助療法」，將術後化療提前至術前完成，不僅腫瘤縮小、疾病控制明顯提升，也為保住肛門帶來更多希望。

台北醫學大學附設醫院大腸直腸外科主任黃彥鈞說，根據衛福部統計，大腸癌在台灣十大癌症中的發生率、死亡率均名列前茅，尤其位於骨盆深處的直腸癌，治療最具挑戰，而以往標準療程包括術前同步放化療、手術切除與術後全身性化療，但不少患者因術後體力不佳、營養不足或併發症，無法完成術後化療，導致遠端轉移風險增加。

為解決此困境，近年多項國際臨床試驗如 RAPIDO 、 PRODIGE-23 等研究均證實，完全新輔助療法（Total Neoadjuvant Therapy, TNT ）採取先進行全身性化療，再做局部腫瘤控制的同步放化療，最後才手術的順序，結果不但成功縮小腫瘤，乾淨切除的比例提高，部分病人甚至可達「完全臨床緩解」（Complete Clinical Response），得以採「觀察等待」（Watch-and-wait）策略，保住肛門的機會更大。

黃彥鈞強調，TNT的核心理念是「病人狀況最佳時，治療最完整」，在術前做完化療，同樣能降低術後復發，再搭配微創達文西機器手臂手術，患者傷口小、疼痛輕，更能兼顧治療成效與生活品質。

不過，黃彥鈞提醒，雖然TNT已展現短期成果，但每名患者的腫瘤位置、組織型態與基因表現皆不同，仍需經多專科團隊共同評估，並設計個人化療程，尤其是病灶鄰近肛門、括約肌的個案，醫病務必在「腫瘤清除」與「肛門保留」之間取得平衡。

黃彥鈞指出，近年病人更加重視生活品質，TNT提供有別於傳統的治療選項，在療效不打折的前提下，也為想保留排便功能的患者帶來更多機會。