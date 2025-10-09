加熱菸10月開賣「未禁加味菸」遭批　石崇良揭進度：修法後討論

▲衛福部長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國健署核准美、日二家跨國菸草公司的加熱菸，最快10月11日可以公開上市販售，遭反菸團體怒批評，衛福部未公告禁止加味菸，讓加味加熱菸上市販售，讓「嚴格管制加熱菸」淪為空談。衛福部長石崇良表示，加味菸管理方式要採成分還是味道來判定，還在進行最後的評估；至於期程，衛福部近期會先針對電子煙管制提《菸害防制法》修法，接下來才會進入加味菸討論。

台灣拒菸聯盟今日舉辦記者會怒批，衛福部9月中旬及下旬接連宣布美國、日本跨國菸草公司的加熱菸及必要組合元件（載具），分別於10月11日及10月19日後就可公開販售，包含兩大菸商所有申請的「加味」加熱菸。政府自己預估加熱菸上市販售後可增加20億元菸捐稅收，換算後顯示將新增超過14萬年輕人加入吸菸的行列。

台灣拒菸聯盟指出，世界衛生組織(WHO)今年提出對年輕人七大有效菸害防制策略，第一項就是要「禁止加味菸品」，但衛福部在未公告禁止加味菸、台灣禁止加味菸政策還掛零情況下就讓「加味加熱菸上市販售」，政府的急就章、未公布配套作法，不僅讓「要嚴格管制加熱菸」恐淪為空談，更是對年輕人健康再補一刀，要求盡速公告禁止加味菸品、下架加味加熱菸。

石崇良今日出席乳房醫學會媒體活動時受訪表示，《菸害防制法》規範是一開一禁，同意加熱菸，嚴禁電子煙，加熱菸視為指定菸品，必須要經過健康風險評估，經過許可才可以販售，跟一般菸品不一樣，目前核定的項目配合海關作業，業者10月下旬才會陸續上市。

▲台灣拒菸聯盟召開記者會質疑加熱菸販售在即，預估14萬青年淪陷，請問政府配套？（圖／記者洪巧藍攝）

石崇良指出，加味菸在世界上管理做法有所不同，一種是以味道來判斷，一種是要用成分來判斷，味道可能有主觀性問題，成分則牽涉檢驗能力，所以這兩個方式正在做最後評估，看哪個方式容易執行，此外，加味菸到底要先嚴禁哪一些？還是全部的加味菸都要禁？都會做討論。

石崇良也提到，衛福部近期會再提修正《菸害防制法》，因為上次修的漏了一個，只罰使用電子煙，沒罰持有者，導致「拿著不吸就拿我沒辦法」，所以要先趕快補這個條文，修完之後， 就會進入到加味菸的討論。

國健署說明禁止加味菸草案研議與進度，已參考 美國、加拿大、歐盟管制經驗，並於 112年3月、113年8月兩度預告，累計 逾1.3萬則意見。

國健署也提到，因需搭配後市場監測與檢驗機制作為執法依據，目前積極建置檢測方法與量能，預計115年完成相關配套辦法後公告，屆時所有菸品將一體適用，如有進一步進度將再對外說明。