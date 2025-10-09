加熱菸將開賣「14萬年輕人恐淪陷」　民團3訴求嚴管：速禁加味菸

▲台灣拒菸聯盟召開記者會質疑加熱菸販售在即 預估14萬青年淪陷，請問政府配套？（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

首波合法加熱菸最快10月11日起可以販售，反菸團體今（9）批評，政府預估加熱菸上市後可增加20億元菸捐稅收，換算後將新增超過14萬年輕人加入吸菸的行列，衛福部在未公告禁止加味菸情況下就讓「加味加熱菸上市」，急就章讓嚴管淪為空談。民團提出3大訴求，包含儘速禁止加味菸品等，盼亡羊補牢。

台灣拒菸聯盟今日舉辦記者會怒批，衛福部於9月中旬及下旬接連宣布美國、日本跨國菸草公司的加熱菸及必要組合元件（載具），分別於10月11日及10月19日後就可公開販售，包含兩大菸商所有申請的「加味」加熱菸。但衛福部在未公告禁止加味菸、台灣禁止加味菸政策還掛零情況下，就讓「加味加熱菸上市販售」，政府的急就章、未公布配套作法，不僅讓「要嚴格管制加熱菸」恐淪為空談，更是對年輕人健康再補一刀。

國教行動聯盟理事長王瀚陽指出，根據日本調查青少年(15-19歲)使用加熱菸比率，從0.6%上升至4.8%，4年增加8倍，而政府預估加熱菸上市可增加20億菸捐稅收，換算後顯示「將新增14萬年輕人加入吸菸的行列」。他說，到如今只透過地方衛生局對通路商宣導「加熱菸載具禁止廣告展示」，但網路上仍輕易可見加味加熱菸及載具的廣告與販賣，「政府保護下一代健康的配套措施是什麼？」

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，「菸草公司的加熱菸及載具品項數百種，直至今日，第一線執法的各縣市衛生稽查仍沒有政府急著開放的18個加熱菸品項資料？『合法』與『非法』搞不清楚，合法掩護一堆非法又如何稽查處理。」

台灣拒菸聯盟及家長團體呼籲政府亡羊補牢，也要加速3件事，第一確實取締網路違法廣告販售，第二嚴禁任何販售場所展示出加熱菸載具，第三盡速依法公告禁止加味菸品，下架「加味加熱菸」及「所有加味菸品」。

國健署表示，禁止加味菸草案研議與進度已參考 美國、加拿大、歐盟管制經驗，並於 112年3月、113年8月兩度預告，累計 逾1.3萬則意見。因需搭配後市場監測與檢驗機制作為執法依據，目前積極建置檢測方法與量能，預計115年完成相關配套辦法後公告，屆時所有菸品將一體適用，如有進一步進度將再對外說明。

國健署與地方政府已於114年10月1日召開22縣市菸害防制執法聯繫會議，啟動「稽查專案」，針對實體店舖、校園周邊及網路平台等重點區域加強查緝，並增加秘密客抽訪頻率，密集監測業者行為。將嚴格禁止販售給未滿 20 歲青少年及孕婦，並持續透過宣導菸品危害與定期公布稽查結果，共同建立菸品防制安全網，守護國民健康。