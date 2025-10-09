11位換心人活30年！振興醫院創亞洲紀錄　心臟移植存活率超越歐美

▲換心超過三十年換心人與魏崢院長(左4)、張忠毅主任及醫療團隊開心合影。（圖／振興醫院提供）

生活中心／綜合報導

台灣從1987年開始進行心臟移植手術，至今邁入第38年，已成為末期心臟病患之常規治療。其中，振興醫院自1988年完成第一例換心手術起，至今年（2025）8月已累積589例，年齡橫跨2歲至75歲，而8月底已有11位換心人存活超過及邁入30年，創下亞洲單一醫院之最，另有60多人也活超過20年，展現台灣醫療團隊的實力。

以心臟移植的存活率來看，振興醫院第1年存活率達86%、5年為75%、10年為59%、15年為50%、20年為33%、30年仍有15%。此結果相對美國OPTN及SRTR組織最近發表之相關數據，遠遠超越全世界知名醫學中心的記錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲振興醫院在心臟移植存活率還高於歐美。（圖／ETtoday製圖）

目前亞洲存活最久的個案為李秀英女士，22歲那年她接受心臟移植，至今已超過34年、往35年邁進。由於器官移植必須長期服用抗排斥藥物，罹癌風險比一般人來得高一些，這段期間，她連續罹患了兩種癌症，目前還需長期洗腎，但她從沒放棄或退縮， 依然堅定地說：「我要活下去，我要帶著另一個生命繼續活下去，我不能辜負那個給我新生命的人的期望，我要努力活得更精彩！」

另一位存活32年的陳錡鋒先生，年輕時就立志當警察，25歲時卻因罹患家族性心肌病接受心臟移植。所幸手術成功，康復後他重返警界除暴安良，「我獲得重生的機會，一定要更取之社會、用之社會。」然而多年後，他竟出現慢性排斥反應導致心血管多處狹窄，心臟功能逐漸衰退，7年前再次接受心臟移植，成為罕見的二次心臟移植個案。

在振興醫院心臟移植個案當中，類似的同家族個案不少，可能某些遺傳基因出了問題所致，仍需深入研究。心臟醫學中心張忠毅主任特別提到，臨床上觀察到，以前心臟移植主因多為心肌炎引起的擴大性心肌病變，但近年冠心症致使的心肌梗塞有愈來愈多的趨勢，提醒有冠心症疾病的民眾務必控制好心肌梗塞的危險因子，以避免面臨器官稀少的心臟移植。

目前院內仍有約50位心臟移植等候者。台灣器官移植手術存活率與歐美並駕其驅，雖然器官捐贈風氣尚不及歐美國家，但隨著觀念轉變與政府倡導，已有逐漸提升。振興醫院魏崢院長表示，「現在亞洲很多國家也想發展心臟移植，我們願意提供技術支援去協助他們，如越南的第一例心臟移植。」希望把技術與經驗分享給更多亞洲國家，讓更多重症病患有重生機會。