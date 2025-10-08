寒露節氣到！中醫師：腳不露＋保健4招　順時養生防秋燥

▲氣溫下降加上秋季空氣乾燥，正是呼吸道疾病好發的時節。（示意圖／CFP）

記者胡至欣／綜合報導

「時露寒冷，而將欲凝結，故名寒露。」寒露是二十四節氣中的第十七個節氣，今年落在10月8日，意味著氣候正式從「秋老虎」的涼爽日夜，轉為寒意漸重的初冬階段。中醫師魏士晉提醒，此時正是呼吸道疾病好發的時節，民眾務必要特別留意保暖與養生。

俗語說「白露身不露，寒露腳不露」，魏士晉指出，地面寒氣容易自下而上侵襲，若赤腳走在地板上，可能造成身體不適，對長者及心血管疾病患者尤其危險。他建議居家時盡量穿著室內拖鞋，避免寒氣入侵體內。

隨著氣候轉冷、空氣乾燥，近來門診出現感冒、喉嚨痛、咳嗽等呼吸道症狀患者明顯增加。魏士晉表示，秋季養生在中醫理論上應以「扶正祛邪」為主，藉由提升身體的為體積能來將邪氣從體內趕出。

他也提出「保養四招」，讓民眾順應節氣、穩健過秋冬：

1、注意頸部的保暖

因早晚溫差大，早上上班上課或傍晚下班時建議使用圍脖或小絲巾保護頸後來增加身體抵抗外邪入侵的能力。

2、多曬太陽

建議每天傍晚四點到六點，背對太陽讓後背的的膀胱經吸收太陽能量，膀胱經絡疏通，除了可以讓身體腰背酸痛不是減輕外，也可以緩解鼻過敏、哮喘等症狀。

▲潤肺養生茶。（圖／馬光中醫提供）

3、養身茶飲－潤肺養生茶

秋天乾燥，易出現出呼吸道相關症狀，建議可以利用百合20克、麥門冬10克、生甘草15克、桔梗10克、玄參5克，煮成2000毫升當一天的茶飲。

▲中醫師推薦每天熱敷或按壓3穴位。

4、穴位保健

大椎穴、合谷穴、足三里穴此三穴道每天利用吹風機熱敷約1分鐘，或者每個穴位點每次按壓15-20次，能達到提升免疫力對抗外來邪氣之功效。

寒露節氣是一年氣候轉折的重要時刻，「身體的防線」若能提早準備，不僅能預防疾病，也能讓氣血運行更順暢。從飲食到保暖，每一個細節，都是為冬季健康鋪路。