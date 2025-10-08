肺癌可潛伏10年無聲息　醫：LDCT篩檢能降低死亡率20%

▲顏正國的過世引起民眾對肺癌高度關注。（圖／ETtoday資料照）

記者邱俊吉／台北報導

男星顏正國罹患肺癌過世，該如何早期發現，再次引起廣泛關切。胸腔暨重症醫師黃軒今於臉書分享，低劑量電腦斷層（LDCT）能在腫瘤小於1公分時發現異常，並將死亡率降低20%，符合公費篩檢資格的民眾一定要善用資源。

在臉書粉專《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》中，黃軒寫道，各國的肺癌病例有一共同特性，即發現時常已是第3、4期。根據國際頂尖醫學期刊《JAMA Oncology》2023年一項研究，全球超過8成肺癌患者到晚期才確診，顯示並非疾病來得突然，而是太慢察覺。

由於肺部缺乏痛覺神經，當腫瘤緩慢生長，並不會造成疼痛或不適，直到出現咳嗽超過3週、咳血、胸悶、氣喘、聲音沙啞或體重驟降等症狀，往往癌細胞已擴散。研究顯示，肺癌早期病例僅佔17.2%，第4期高達61.9%，背後是一連串的「來不及」。

黃軒指出，根據權威醫學期刊《Nature Medicine》2020年研究，肺腺癌從1公分的小結節發展成侵襲性腫瘤，可能歷經5至10年，尤其是肺腺癌，多長在肺的外圍，不影響呼吸，也沒有明顯症狀，直到侵犯胸膜或轉移至其他器官，病人才感覺到異常。

此外，頂尖醫學期刊《The Lancet Oncology》2024年的研究顯示，全球的非吸菸者肺癌持續增加，尤其是亞洲女性，原因包括二手菸、廚房油煙、PM2.5空汙與基因突變（如EGFR、ALK），所以即便不抽菸也有風險，但吸菸者的罹癌機率相對高出10至20倍。

針對LDCT，黃軒寫道，其可顯著降低肺癌死亡率2成，且台灣自2022年起已提供公費篩檢，對象包括重度吸菸者（今年起從30包年下修至20包年）及有家族史者，每2年1次免費檢查，可望使更多潛藏病例被提早發現。

黃軒強調，肺癌多半沉默，但身體仍會傳出微弱訊號，例如咳嗽超過3週、痰中帶血、呼吸變短、胸痛、背痛、體重下降、聲音沙啞，民眾若能掌握這些細節，並充分利用篩檢，就有機會改變命運。