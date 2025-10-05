ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

「鏟子超人」帶動愛心熱潮　花蓮募款將破10億元

▲▼2萬鏟子超人湧進光復破紀錄！網瘋問：還需要志工？真實狀況曝。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲「鏟子超人」持續湧進光復，愛心捐款金額也不斷上升。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者邱俊吉／台北報導

衛福部賑災基金會9月25日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案」募款，根據最新統計，至10月4日已收到捐款25萬5300筆，募得款項9.3億元。由於「鏟子超人」愛心熱潮不歇，預料善款金額將持續累積，可望超過10億元。

該募款專案原定目標為5億元，短短幾天便超過目標，基金會表示，將持續募款到原定期限。

捐款管道如下：

一、匯款
戶名：財團法人賑災基金會
銀行名稱：土地銀行　長春分行（005）
銀行帳號：102-005-201-966
民眾可經由銀行匯款、ATM匯款或線上匯款方式捐款，免收跨行交易手續費；倘有部分金融機構因資訊作業調整不及，先扣收手續費者，將自動於交易日之次月底前返還至捐款帳戶。

二、外匯：
SWIFT CODE：LBOTTWTP102
NAME：Taiwan Foundation for Disaster Relief
ACCOUNT NO：102-005-201-966
BANK NAME：LAND BANK OF TAIWAN CHANGCHUEN BRANCH
ADDRESS：No.156, Changchuen Rd., Zhongshan District, Taipei City 10459， Taiwan(R.O.C)

三、四大超商：
自9月25日(四)上午九時起，民眾可至7-ELEVEN的ibon機台、全家便利商店的FamiPort、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go機台進行捐款，捐款名稱：「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」。

四大超商所募得款項將於募款期滿後匯入前述專用帳戶，如因應金融機關作業提前關閉，將以財團法人賑災基金會對外公告為準。

四、LINE Pay：
自9月25日(四)下午1時起，可進入LINE Pay 主頁後選擇「愛心捐款」平台，點選「0923馬太鞍溪堰塞湖災害專案」進行捐款，可選擇已綁定之中國信託商業銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行及台新銀行信用卡、簽帳金融卡進行捐款，也可選用LINE POINTS點數支付完成捐款。

收據取得：待募款期滿後統一由賑災基金會提供。請捐款人提供捐款證明（臨櫃捐款收執聯、ATM收據）敘明捐款人姓名（收據抬頭）、電話及收據寄送地址，以傳真（02-8912-7638）或Email（admin@tf4dr.org）方式至賑災基金會。使用超商機台捐款的民眾，請於捐款時勾選「索取捐款收據」並填妥相關資訊。

關鍵字： 善款 花蓮 災害 募款 捐款

