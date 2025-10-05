北市封存黑心豬腸145公斤　1圖掌握最新流向

▲北市衛生局目前已封存黑心豬大腸145公斤。（圖／北市衛生局提供）

記者邱俊吉／綜合報導

食藥署今下午公布黑心豬大腸最新追查進度，指地方衛生局已監督「百威食品有限公司」疑慮產品下架，並公布流向圖，可發現昨已曝光賣給北市寧夏市場陳先生的1.33公噸，其中部分已售予攤商林x麻辣豆腐及散客，現場已無庫存，林x麻辣豆腐封存共70公斤，待銷毀。

此外，新北市倉儲為散裝豬腸，現場全數封存共940公斤。另出貨給阿宗麵線的豬腸，因業者無法釐清產品品項，故全數預防性下架，西門店共封存約75公斤，忠孝店已無庫存。

▲黑心豬大腸最新流向曝光。（圖／食藥署提供）

北市衛生局稍早已宣布，目前下架封存累計145公斤，即為賣給林x麻辣豆腐的70公斤，與阿宗麵線西門店的75公斤。

為緩解民眾疑慮，食藥署強調，經統計近一年衛生單位抽驗食品檢驗殺菌劑「過氧化氫（雙氧水）」總計2425 件，品項包括豆製品、麵製品、水產品、肉類製品等，其中肉類製品80件，皆檢驗符合規定。

食藥署表示，已聯手衛生局全面追溯追蹤，並實施立即下架封存、抽驗檢測、嚴懲不法業者、加強宣導與教育等措施，維護民眾食用安全。