流感疫苗接種4天破百萬劑　新冠打氣衝3倍

▲這波流感疫苗打氣不錯，至昨接種數累計已破百萬。（圖／記者賴文萱攝）

記者邱俊吉／台北報導

今年秋冬公費流感疫苗、新冠疫苗在10月1日開打，打氣相當不錯，根據疾管署最新統計，昨雖為中秋連假首日，接種數仍有14萬3949劑，這波累計接種數已破百萬，達到101萬2152劑，是去年同期累計接種數39萬1909劑的2.6倍。

此外，昨新冠疫苗接種數3萬6594劑，這波累計接種數27萬2945劑，則為去年同期累計接種數9萬4464劑的2.9倍，展現民眾對於防疫的高度覺知。

衛福部今年秋冬提供648萬劑三價公費流感疫苗，及新冠疫苗約299萬劑，前者適用對象和往年相同有12類，新冠疫苗則是從全民接種限縮為10類對象；施打計畫自10月1日起分2階段開打，第1階段對象為65歲以上長者、55歲以上原住民、學齡前幼兒、高風險慢性病人、孕婦、6個月內嬰兒之父母、長照機構人員、醫事及防疫相關人員、幼兒園托育機構人員等。

疾管署分析，疫苗接種踴躍，除了地方政府、醫療院所積極配合，關鍵是免疫負債使今年流感疫情較往年提早，在疫苗開打前已進入流行，民眾警覺性提高，加上去年初大S流感猝逝效應延續，才造就如今高打氣。

對於流感疫情會否在10月出現高峰，疾管署認為，疫苗接種要等2週後方可產生保護作用，如民眾持續踴躍接種，疫情控制情形會更好。