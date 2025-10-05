月餅熱量高又害脹氣　醫推「3穴位按摩＋3款茶飲」助消化

▲中醫師推薦簡單穴位按摩幫助腸胃蠕動。（圖／馬光中醫提供）

文／劉宇真醫師

一口月餅下肚，不只是甜蜜，還可能藏著你沒注意到的「負擔」，作為象徵節慶的重要點心，精緻小巧的月餅，其實是可怕的熱量陷阱，像是一顆蛋黃酥約含450-500大卡，等同1.5碗飯熱量!稍不留意便會熱量超標，還會引起腹脹、消化不良，甚至影響血糖與膽固醇水平。

如何挑選健康的月餅

月餅種類繁多，從傳統的廣式雙黃白蓮蓉到現代的冰皮、水果酥皮月餅，不同餡料與製作方式，熱量也有很大差異。

1.優先選擇低糖、低脂月餅

如棗泥、芋頭酥、冰皮月餅等，每顆熱量多落在150至250大卡之間，相對於雙黃蓮蓉動輒近800大卡者健康許多。

2.選用高纖餡料

高纖食物如紅豆、綠豆、棗泥，或是天然水果鳳梨、柚子等內餡，有助腸胃蠕動，預防便祕與腹脹。

3.避免過量鹹蛋黃與堅果

鹹蛋黃因製造過程，熱量和鈉含量較一般雞蛋高，因避免過量食用；而堅果雖然富有營養價值，但是堅果種子類的油脂含量較高，脾胃虛弱者更要避免。

搭配適量茶飲助消化

中醫的理論認為，甜膩食物容易傷脾生濕，一旦身體的濕氣太重，容易消化不良、身體疲憊感、甚至水腫，以下三款茶飲可依月餅性質搭配：

1.普洱茶：

材料: 熟普洱茶葉 5克（或使用1包市售熟普洱茶包）

做法：

將普洱茶葉放置通風處一段時間醒茶

以熱水沖洗茶葉一次，快速倒掉。

再注入熱水約500ml，悶泡1~3分鐘即可飲用

普洱茶是全發酵茶，能幫助去油解膩，咖啡因含量低，特別適合搭配比較油膩的月餅，如蛋黃酥、廣式蓮蓉月餅。

2.麥芽山楂茶

材料：炒麥芽 6克、乾山楂片 5~6片

做法:將材料放入鍋中，加水500ml煮滾後小火再煮5~10分鐘，溫熱飲用。

麥芽和山楂可以消食健脾，針對飯後胃脹、腸鳴特別有效，適合搭配澱粉比例特別高的傳統廣式月餅，以及甜膩感較重的豆沙、蓮蓉類月餅。

3.洛神玫瑰茶

材料：洛神花 3~5朵、乾玫瑰花 2~3朵

做法：將上述材料放進杯中，熱水沖泡約300~500ml，悶泡5分鐘即可。

洛神花能養顏美容、去浮腫；玫瑰能行氣解鬱、活血化瘀，兩者合煮成茶飲口味淡雅，適合搭配水果餡、冰皮月餅等味道較清爽的月餅。

簡單穴位按摩幫助腸胃蠕動

吃月餅後若出現腹脹、甚至便祕，除了靠茶飲助消化，也可配合簡易穴位按摩改善



中脘穴：位於肚臍上四寸（五指併攏寬度）



足三里：位置在小腿前外側， 外膝眼下三寸（約四指幅寬）的位置。



天樞穴：肚臍左右各兩指處，每次以指腹按壓約3~5分鐘，搭配飯後散步15-30分鐘，效果更佳。



