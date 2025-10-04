3.7公噸黑心豬大腸流向曝光　北市寧夏市場陳先生購入1.3公噸待查

▲「百威食品有限公司」涉嫌使用工業級雙氧水加工豬腸稽查狀況。（圖／食藥署提供）

屏東「百威食品公司」遭查獲涉嫌以工業用雙氧水漂白豬大腸，食品藥物管理署今（4）日深夜再次公布最新進度，問題產品分別是「B級大腸」與「白小腸」共3.7公噸流入台北、桃園、高雄、屏東等4縣市業者，最大宗是桃園市2.1公噸已全數下架，但另有1.3公噸全部流入北市寧夏市場1業者，相關狀況有待查核釐清；食藥署也要求衛生局加強市場、餐廳及通路抽樣檢驗。

食藥署深夜公布最新進度，屏東「百威食品有限公司」涉嫌使用工業級雙氧水加工豬腸，衛生機關已要求業者暫停作業、封存產品現場1.2公噸豬腸，另清查帳冊銷售紀錄確認售出問題產品「B級大腸」與「白小腸」共3.7公噸，需進行下架回收。

而根據食藥署最新公布流向圖，「白小腸」2,159公斤全數流向桃園市業者，已經完成下架；至於「B級大腸」則分別到高雄、屏東、台北3業者，其中又以台北市寧夏市場陳先生購入1,330公斤最多，且需進一步查核及確認。

食藥署南區管理中心主任魏任廷指出，屏東縣業者購入180公斤，都已售予散戶，無庫存；高雄市業者分兩批購入126公斤，已無庫存，其中一批36公斤供應給特定船舶補給商，沒有到市面上販售，另一批90公斤則自行銷毀；台北市寧夏市場陳先生購入1,330公斤，北市衛生局已經積極在查核。

媒體報導北市知名阿宗麵線業者也用到百威公司的豬大腸，業者還主動張貼道歉聲明，魏任廷表示，從業者銷售帳冊資料，有疑慮產品範圍就是這4個流向，衛生局也還在持續查核當中，言下之意，阿宗麵線是否用到問題大腸還有待釐清。

食藥署強調已經採取全面追溯追蹤、立即下架封存、抽驗檢測、嚴懲不法業者、加強宣導與教育等五大措施：

1.全面追溯追蹤：食品藥物管理署及縣市衛生局，全面啟動流向追蹤，要求業者提供進貨、出貨紀錄，並進行源頭清查。

2.立即下架封存：所有涉案產品將立即下架並停止販售，並封存現有庫存，以確保不再流入消費市場。

3.抽驗檢測：要求衛生局加強市場、餐廳及通路抽樣檢驗，確認是否有工業用過氧化氫殘留。檢驗結果將於第一時間對外公布。

4.嚴懲不法業者：涉案業者將依《食品安全衛生管理法》移送法辦，最重可處7年以下有期徒刑，併科8千萬元以下罰金，並將列入食安黑名單，停止營業。

5.加強宣導與教育：持續加強食品來源稽查，並提醒消費者選購合法來源之食品。如有疑慮或發現問題產品，請立即撥打1919食安專線或向地方衛生局檢舉。