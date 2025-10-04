流感疫苗3天近87萬人搶打「明天有望破百萬」　新冠打氣翻5倍

▲公費流感及新冠疫苗開打，資料照。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年秋冬公費流感疫苗、新冠疫苗10月1日開打，根據疾管署最新統計，流感疫苗昨日接種數衝破30萬劑，3天累積接種達86.8萬人，是去年同期的4.2倍；新冠打氣也佳，昨天單日接種7萬劑，累積接種24萬人，是去年同期近5倍。疾管署分析明日統計流感疫苗「突破百萬人」機會相當高。

政府今年秋冬提供648萬劑三價公費流感疫苗及約299萬劑新冠疫苗，流感疫苗公費對象和往年相同有12類，新冠疫苗則是從全民接種限縮為10類對象，從10月1日起分二階段開打。第一階段對象包含65歲以上長者、55 歲以上原住民、學齡前幼兒、高風險慢性病人、孕婦、6 個月內嬰兒之父母、長照機構人員、醫事及防疫相關人員、幼兒園托育機構人員等。

疾管署副署長曾淑慧今日公布最新數字，昨（10/3）日流感疫苗接種數為318,003劑，今年累計接種數868,203，接種量是去年的4.2倍（去年同期累計接種數206,776劑）；至於新冠疫苗昨(10/3)日接種數約70,173劑，今年累計接種數240,572劑；接種量是去年的4.8倍（去年同期累計接種數49,755劑）。

曾淑慧指出，今年疫苗打氣明顯比去年要好，流感疫苗頭兩天接種20多萬劑，第3天突破30萬劑，雖然今天起是3天中秋連假，因為部分院所休息接種數會略減，不過各縣市衛生局持續有設站接種疫苗，預期可能明天統計就會破百萬。

分析原因，曾淑慧表示，除了地方政府、醫療院所積極配合，免疫負債讓今年流感疫情比往年要提早，在疫苗開打之前已經進入流行，加上去年初大S流感猝逝效應的延續，讓民眾有感，促使疫苗接種情況變得踴躍。

至於流感疫情是否會在10月出現一波高峰？曾淑慧分析，疫苗接種要等兩週後產生免疫力，如果民眾接種踴躍，疫情控制就會更好。

為提升民眾疫苗接種意願，北市衛生局還加碼辦理抽獎活動，凡設籍北市之符合接種資格者，於114年10月1日至114年11月15日期間於北市合約醫療院所或疫苗接種站完成公費流感疫苗或新冠疫苗接種，即可參加抽獎，且預計進行2波抽獎，獎項包括iPhone 17手機、Apple Watch、實用家電及商品禮券等多達439個獎項。

北市衛生局局長黃建華表示，每接種1劑可獲得1次抽獎機會（流感、新冠各1次），同一天完成2種疫苗接種則可多得到1次抽獎的機會，也就是說，民眾最多可以得到3次抽獎機會。

北市衛生局提醒，接種疫苗請攜帶健保卡及相關證明文件（如孕婦健康手冊、兒童健康手冊、嬰兒出生證明、原住民身分文件等），另流感疫苗、新冠疫苗及肺炎鏈球菌疫苗可同時於不同部位接種（同時於同手臂接種2種疫苗建議距離至少2.5公分）或間隔任何時間接種。