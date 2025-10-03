網路「代掛號」最高罰25萬！衛福部2方面嚴查　部分負擔擬漲回50%

▲衛福部長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）



記者洪巧藍／台北報導

大醫院、名醫門診難掛，現在網路上有業者提供「代掛號」服務引發爭議，衛福部長石崇良今（3）日受訪表示，相關行為已經涉違反《醫療法》的非醫療機構不得為醫療廣告，最重可開罰25萬元，已發函衛生局加強稽查；另一方面，衛福部正在觀察個別醫院總額新制實施後分級醫療落實情況，如果醫學中心收治輕症占比太高，不排除將未經轉診部分負擔提高回法規規範的50%。

媒體報導指出，代掛業者自架網站、在蝦皮賣場刊登，甚至推出LINE官方帳號招攬客人，每次成功代掛後收取400到450元，台大、馬偕、北榮等名醫都被當活廣告，指名在服務範圍內。

石崇良今日受訪直言「代掛號」相關行為涉及違反醫療廣告，依據《醫療法》第84條規範「非醫療機構，不得為醫療廣告」，違者可處五萬元以上二十五萬元以下罰鍰，已經要求醫事司發函給各衛生局加強稽查，初步掌握「代掛號」多為個人行為，並非集團作為。

談到要如何解決亂象，石崇良表示，現在醫院掛號不僅是臨櫃，還有網路掛號等措施，有要求醫院強化資訊系統設定，阻擋有人使用程式快速搶得掛號名額；另一方面則是需要強化「分級醫療」宣導，有些小病並不需要跑大醫院就醫，可以先到基層看診，評估有需要再上轉。

針對小病直接衝大醫院，石崇良指出，《健保法》有規範未經轉診到大醫院就醫應「加收50%部分負擔」，不過目前普遍僅收到約20%，且是只針對藥費加收，檢驗沒有。如果代掛太過猖獗，衛福部不排除針對不屬於真正醫學中心該看的複雜病人、重症病人去加重部分負擔，以達到分級醫療目的。

衛福部今年實施「個別醫院總額」新制，一方面希望讓總額合理成長管理，也促使大醫院門診減量，石崇良強調，後續會檢視個別醫院總額實施之後，各層級醫院病人變化狀況，如果輕症、穩定的慢性病人占比太高，會希望醫院之間進行分流，如果一段時間又不見成效，下一步可能就要去提高其他未納入的部分負擔，且先從醫學中心做起，讓醫學中心量能真正是保留在診治急重難罕病人。

石崇良強調，衛福部一方面會加強稽查，另一方面會檢討分級醫療，若半年後情況仍嚴重，就會啟動加重部分負擔調整措施。