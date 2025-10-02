振興醫院率先引進北台灣光子CT　開啟心血管檢查新紀元

▲振興醫院斥巨資，引進北台灣最新光子計數電腦斷層儀。（圖／振興醫院提供，下同）



生活中心／綜合報導

心血管疾病是台灣人常見的健康威脅，不少人一聽到要做電腦斷層檢查，總會擔心「會不會有輻射風險？」、「影像會不會看不清楚？」現在振興醫院率先引進引進全球最新一代的德國西門子NAEOTOM Alpha光子計數電腦斷層儀 (Photon-Counting CT，簡稱光子CT)，在10月1日正式啟用，這台設備造價超過傳統高階電腦斷層的兩倍，不僅是目前全球最先進的機型，更被視為跨時代的革命性突破。

振興醫院指出，不同於傳統CT需要先「繞一圈」把X光轉換成可見光再偵測，光子CT直接用最新的光子計數技術，把每一道X光能量精準讀取下來，就像是一台能逐格數清楚光子的超高效相機，再加上雙球管設計與極快的掃描速度，只要66毫秒就能捕捉心臟的跳動瞬間，讓影像更清晰、雜訊更少、輻射更低，真正做到高解析又安全的檢查，開啟心血管診斷的新時代。

▲光子CT只要66毫秒就能捕捉心臟的跳動瞬間，開啟心血管診斷的新時代。



振興醫院魏崢院長表示，「傳統心臟電腦斷層最大的挑戰在於冠狀動脈嚴重鈣化、血管支架、人工瓣膜或心律不整等干擾，往往造成診斷困難。而多篇國際醫學期刊已證實，光子CT憑藉高解析與低雜訊的優勢，正是突破這些診斷痛點的利器。與傳統CT相比，它能減少20–50%的輻射劑量與顯影劑用量，更安全、更高效，對病患而言是重大福音。」

振興醫院強調，光子CT的導入，不僅代表設備升級，更象徵醫院全面啟動「預防醫學、精準診斷、智慧醫療」三大策略。未來結合 AI 影像判讀與即將上線的健康管理 App，民眾可快速查閱影像報告並獲得追蹤提醒，醫師也能更精準地與病人進行治療討論與風險評估。