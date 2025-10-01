運動中膝蓋痛「可誘發止痛效果」　醫：24小時內消退是安全訊號

▲某些人運動中感覺膝蓋痛馬上喊停，但科學證實若屬輕中度疼痛，會痛並未壞事。（圖／達志示意圖）

記者邱俊吉／綜合報導

不少人不愛運動，一動起來就喊膝蓋痛，但這種痛其實並非壞事。復健科醫師王思恒在臉書粉專「一分鐘健身教室」分享最新研究指出，關節活動中出現輕至中度疼痛時，大腦會釋放天然的止痛物質，這現象稱為「運動誘發止痛效果」，運動後反而比較不會覺得痠痛。

王思恒寫道，此止痛效果（Exercise Induced Hypoalgesia, EIH）源自關節活動時產生刺激，神經系統會分泌內源性大麻素、鴉片樣物質及血清素等，其有如內建的止痛藥，能暫時阻斷痛覺傳導；與藥物相比，這些「天然止痛藥」沒有副作用，也不會產生依賴問題，對於關節退化或長期膝痛患者來說，是一種相對安全的疼痛管理方式。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於痛到怎樣的程度算安全？王思恒指出，醫學以0到10的疼痛分數來判斷，若運動時感覺落在0至2分，可說是完全安全；若在3至5分之間，屬於可接受範圍，通常不會對膝關節造成破壞，可以放心持續活動；若超過5分，代表強度過高，建議降低負荷或改為較溫和的運動，例如腳踏車或水中運動。

而最新關於EIH的研究，在今年7月發表於國際醫學期刊《Arthritis Care & Research》，研究對象是一群膝蓋退化性關節炎患者，研究結果顯示，運動時疼痛至少增加1分者，隨後出現EIH的可能性會比運動中未出現疼痛者高出43%，證實運動過程若出現一定程度的不適或疼痛，運動後可能產生有益的鎮痛作用。

不過王思恒提醒，疼痛不僅要看當下感受，也要觀察後續反應，若運動後24小時內痠痛就消退，代表身體可以承受，但若膝蓋腫脹、持續紅熱痛超過1天，甚至影響走路，代表超出安全範圍，必須調整運動方式。

王思恒強調，運動時出現一點痛感不需要恐慌，只要屬於輕中度、沒有明顯腫脹或長時間惡化，這樣的疼痛反而是安全訊號。