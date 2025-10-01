35歲女胃痛拖半年　醫：癌細胞擴散整個腹腔

▲醫師說，病患平常不菸不酒，不過家族有胃癌病史（爺爺），且三餐因工作關係非常不固定，都是餓了才吃，不吃水果。（圖／翻攝林相宏臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

肝膽胃腸科醫師林相宏分享，一名35歲女性胃痛拖半年，結果胃癌已擴散，「想說趕緊手術治療，不過很不幸，手術中發現癌細胞已經擴散到整個腹腔，已經無法開刀了。」

林相宏在臉書說，年輕人也不可輕忽胃癌，有1成5的胃癌是發生在年輕的族群（<40歲）；一名35歲女性半年前開始胃脹氣打嗝，胃口變小，後來自己吃了些胃藥，感覺症狀時好時壞，也這樣斷斷續續拖了半年。

林相宏表示，不過患者食量越來越小，一開始一餐一個便當，後來半個便當，到最後一餐只剩5、6口，體重也瘦了6公斤；從一開始脹氣變得胃痛到睡不著 ，最後要坐著睡，終於去照胃鏡。

林相宏直呼，不得了了！患者胃裡面有一個又深又大的潰瘍，而且邊界不規則，一切片確定是胃癌，想說趕緊手術治療，不過很不幸，手術中發現癌細胞已經擴散到整個腹腔，已經無法開刀了。

林相宏指出，病患平常不菸不酒，不過家族有胃癌病史（爺爺），而且三餐因為工作關係，非常不固定，都是餓了才吃，不吃水果。

林相宏提醒，有15%的胃癌是發生在年輕的族群，而且多半是這種分化不良型胃癌 （poorly differentiation），這種胃癌有幾個特色：

1、常常發生在年輕人中，尤其是以女性居多，可能與女性賀爾蒙有關。



2、比其他胃癌更容易轉移，侵犯淋巴，預後更差。



3、有症狀時診斷，常常已經是晚期。

林相宏說，有以下風險族群建議提早檢查：

1、有幽門螺旋桿菌感染。



2、家族胃癌。



3、抽菸、每周飲酒。



4、愛吃燒烤、煙燻、紅肉，缺乏蔬果。