從帶領醫學生罷工到堅守花蓮　李明哲用「熱血」打造全新雙和醫院

新北雙和醫院在去年通過醫院評鑑，成為台灣最「年輕」醫學中心，而國內知名器官移植專家、一般外科醫師李明哲，也在同年接任院長，如何帶領醫院呈現不同風貌，各界都矚目。他表示，他性子較急，該做的事都想趕快做好，將敦促醫療團隊保有「助人」的心，也希望自己的熱血能感染同仁，一起讓醫界更好。

在李明哲的辦公室中，他侃侃而談這一路走來的歷程。他指出，自小在單親家庭長大，妹妹兒時罹患猛爆性肝炎，母親幾乎每天往返醫院，他近距離感受醫病之間的互動，覺得「若家裡有醫生，媽媽就不會這麼累」，而此念頭也成了他選擇行醫的動力。

在北醫就讀時，李明哲不像許多學生只顧課業，他在寒、暑假都投入社團服務，常跑偏鄉義診，也在那時對於花蓮的好山好水、純樸民風留下印象。他笑說，當時的生活和勤跑基層的民代一樣忙，而那些歷練也讓他對於社會正義更加敏感，尤其是弱勢族群。

李明哲追求公平正義的精神大發揮，是在台灣史上唯一一次醫學生罷工。他回憶，當時他是實習醫師，在某家財團法人醫院南部分院服務，而院方原本承諾實習醫師歷練一段時間後可回北部，後來卻宣布要一直待在南部，這讓許多實習醫師深感不平，於是推舉他當總召，最後串聯各校約400人罷工，「我們直接把呼叫器放進袋子，不再接指令」。

此事讓該醫療體系高層深感震驚，後來妥協，改宣布實習醫師可輪調，罷工僅一天便結束，但這些醫學生雖爭取到合理權益，李明哲和其他3名帶頭者卻被列入「永不錄用」名單。這對他當然是打擊，不過花蓮慈濟醫院正好在那時邀請他，而他也掛念花東之美，於是決定前往，卻沒想到一待就是好多年。

李明哲原本打算僅在花蓮服務1、2年，是當地狀況讓他改變心意。他說，當時醫師人力極度不足，假日值班時，整間醫院的外科醫師只有他一人，急診、病房、加護病房、手術室全都得顧，甚至曾連續值班16天。能夠挺下來沒走，主因是花東醫療資源太匱乏，他的正義感要他留下來。

針對當時的匱乏情形，李明哲舉例，某次台東送來一名氣胸患者，救護車跑3小時抵達花蓮，但轉送前沒有放胸管，結果病人中途在壽豐便斷氣，那時他就在想，若沿路有具備基本處置能力的醫師可介入，或是先插胸管，這條命應該不會失去，而也是從那天起，他更下定決心留在花蓮，要讓當地醫療提升。

▲李明哲認為理想的醫療團隊不能只有技術，更重要是必須有「溫度」。

後來在老師建議下，李明哲開始透過與台大醫院的建教合作，半年花蓮、半年台北交替接受訓練，這使他能持續守護偏鄉，也能學到最新技術，再將方法帶回花蓮。他說，他不是完整台大訓練出身，但同儕都當他是自己人，更重要的是，這讓他能將先進的見識與專業，應用在真正缺乏資源的地方。

多年過去，李明哲笑說，他以前很熱血，現在還是，而如今成為院長，更清楚醫院存在的意義，「醫院不是只為了救人，還要幫助人」，能救回來當然最好，救不回來，也要給予尊嚴和陪伴。

對於雙和醫院發展，李明哲說，醫療團隊將與社區緊密連結，在民眾最需要的時刻成為依靠，而他也會持續將自己在偏鄉培養出來的責任心與正義感，帶入這家位於都會區的醫院，希望能讓更多人感受醫療的溫度。