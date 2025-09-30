傳化痰藥「氣舒痰」退出台灣　健保署證實：有替代用藥

▲氣舒痰®液2毫克/毫升(印尼廠)。（圖／翻攝自食藥署）

記者洪巧藍／台北報導

傳出氣管化痰藥物「氣舒痰」（Bisolvon Solution）因價格不敷成本，近日要退出台灣市場。健保署說明，氣舒痰是上市60年的老藥，因為有眾多學名藥及相同治療用途藥品競爭而在多國下市，原廠正在洽詢新廠生產；調查國內目前健保收載12項不同成分之ambroxol口服液劑可為部分替代。

胸腔科醫師蘇一峰發文指出，這款化痰藥物可以從0歲用到100歲以上，可以喝可以管灌又可以蒸氣吸入的化痰藥物，從感冒、病毒感染、流感、新冠、氣喘、COPD，肺炎、支氣管炎、支氣管擴張症、呼吸衰竭插管...等等都使用的藥物！未來就要消失了，「台灣他X的健保奇蹟，一罐救命的化痰藥物，殺價到印尼廠都不做。」

健保署醫審及藥材組組長黃育文表示，經洽詢氣舒痰廠商，該藥物為國際上市60年的老藥，已有眾多學名藥及相同治療用途藥品競爭，已在多國下市，其委託印尼製造廠之合約終止，後續原廠正洽詢新製造廠生產。

不過目前也有替代用藥。黃育文指出，目前健保收載有12 項不同成分之ambroxol口服液劑可為部分替代；另對於小小孩，尤其是 12 公斤以下者或重症兒童可能因感染休克等原因，腸胃吸收不好，經洽相關醫學會，可評估fluimucil 替代使用。