類流感上周近13萬人就診　羅一鈞：2病毒型別共存「高峰難預估」

▲疾管署疫情周報，署長羅一鈞說明中秋防疫及疫苗接種。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情進入流行且持續升溫！疾病管制署長羅一鈞今（30）日表示，今年流感9月份提早進入流行，趨勢和兩年前類似，但是這次就診人次已經超過當時最高峰，加上目前A型流感H1N1與N3N2兩個別共存，可能面臨病毒株轉換情況，預期可能整個10月都是緩升趨勢且處於相對高點，疫情真正高峰尚難預估。

疾管署疫情監測資料顯示，第39週(9/21-9/27)類流感門急診就診計129,831人次，較前一週上升10.2%，近期呈上升趨勢，且處流感流行期；依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，過去四周流感病毒佔比以A型H3N2為多（51.3%），其次為A型H1N1（43.4%），最後是B型（4.9%）。

羅一鈞表示，今年流感疫情較早於9月進入流行，類似的「秋季流感」發生在2年前，當時因爲公費流感疫苗10月開打，疫情在10月中旬就逐漸下降，但是今年狀況和當時不太一樣，包含流感主要流行病毒型別已經從流行一年半的H1N1開始轉變為H3N2，如果遭遇型別轉換，民眾中了H1N1之後還可能中H3N2，可能有重複感染的狀況出現。

加上10月接連的連假發生，對疫情影響也可能是兩面，羅一鈞分析，民眾連假出遊群聚可能使疫情攀升，但容易發生群聚疫情的校園來說卻可能像停課效應，讓群聚減少，所以疫情會怎麼走、高峰會落在何時還難以預期，再過一兩周趨勢才會比較明朗，目前只能說10月份疫情可能是緩升或者持平，處於相對的高點。

疾管署表示，自今年10月1日起至10月31日止，擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，倘經醫師判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費流感抗病毒藥劑，以把握用藥時機。

另因應花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖受災情形，疾管署已將受災安置收容所民眾納入公費流感抗病毒藥劑擴大使用對象及優先接種公費流感新冠疫苗，並自10月1日起，擴大提供光復鄉居民(含災民)、衛生所人員及救災人員接種，以保障災後人員健康，降低流感疫情衝擊。

疾管署指出，新冠Moderna LP.8.1疫苗亦將自明日起分2階段提供予10類公費對象接種，至於不符公費接種新冠疫苗資格民眾，疾管署已經已於10個縣市協調10家合約醫院自今年10月1日起協助提供有需求民眾自費接種服務。

疾管署提醒，監測資料顯示國內今年第39週(9月21日至9月27日)腹瀉門急診就診 129,182 人次，與前一週 131,162 人次相比略降；另全國近四週(第36週至第39週)共接獲 66 起腹瀉群聚通報案件，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件計 17 起，以檢出諾羅病毒(12件，占70.6%)為多。

中秋連續假期期間，民眾多有聚餐或出遊烤肉行程，用餐、備餐時應確保食材新鮮、生熟食分開處理、避免食用未充分加熱食材，並務必於如廁後、進食或準備食物前以肥皂勤洗手。