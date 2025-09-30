救命化痰藥退出台灣　醫：健保奇蹟殺價到印尼廠都不做

▲蘇一峰說，氣舒痰可從0歲用到100歲以上。（示意圖／記者趙于婷攝）



記者陳俊宏／綜合報導

近年台灣缺藥問題頻傳，而氣管化痰藥物「氣舒痰」（Bisolvon Solution）因價格不敷成本，近日退出台灣市場。對此，胸腔科醫師蘇一峰表示，「台灣他X的健保奇蹟，一罐救命的化痰藥物，殺價到印尼廠都不做。」

蘇一峰29日在臉書說，胸腔科給付很久沒調整了，胸腔科醫師都跑光光了！氣管藥物氣舒痰也要跑了，連印尼廠都做不下去了！

蘇一峰指出，這一個化痰藥物可以從0歲用到100歲以上，可以喝可以管灌又可以蒸氣吸入的化痰藥物，從感冒、病毒感染、流感、新冠、氣喘、COPD，肺炎、支氣管炎、支氣管擴張症、呼吸衰竭插管...等等都使用的藥物！未來就要消失了，「台灣他X的健保奇蹟，一罐救命的化痰藥物，殺價到印尼廠都不做。」

對此，許多網友留言，「對呀…真的很誇張！我們藥局還特地打給我，因為我用很多…嗚」、、「我們這邊的藥局才賣$65，原廠到底要怎麼生存下去」、「一杯手搖都比這個貴多了」、「這瓶RSV、新冠救星耶 我自己也有使用。」

進口氣舒痰的台灣大昌華嘉股份有限公司，9月10日發函至各大醫療院所，「由於國外生產與運輸成本增加，依目前販售價格已不敷成本，氣舒痰已於9月5日起暫停供應台灣市場，現有庫存即將售罄，懇請提前尋求替代藥物，因應臨床用藥需求。」

而根據衛福部食藥署「西藥醫療器材資訊供應平台」網站資訊，台灣大昌華嘉股份有限公司6月曾表示，氣舒痰因生產問題目前控貨中，無法預計恢復正常供應時程。當時食藥署指出，建議經醫療專業人員評估後，依治療指引及臨床經驗選用同成分、不同含量之口服劑型替代，如國嘉釋痰錠、生達必舒咳錠、皇佳普拿咳錠、生達鎮咳袪痰液、生達美舒咳液、晟德舒痰液。