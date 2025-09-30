連假烤肉聚會！　醫：多人先後發病

▲中秋節即將到來，不少人在教師節連假就先烤肉。（示意圖／記者蔡佩旻攝）



記者陳俊宏／綜合報導

國內流感已進入流行期，衛福部部長石崇良表示，10月可能就提早進入高峰期。對此，兒科醫師吳昌騰指出，有病例源自周末家庭烤肉聚會後，多人先後發病。

吳昌騰在臉書說，他周一上兒科急診白班，共收治70餘名病患，其中以發燒、流感病例佔多數，值得注意的是，流感感染途徑相當多樣化：

1、校園內群聚傳染：例如某位學童班級已有五名同學確診，他成為第六位病例。



2、家庭內傳播：一名父親先行感染，進而傳染給女兒與兒子。



3、社交活動暴露：有病例源自周末家庭烤肉聚會後，多人先後發病。

吳昌騰指出，在臨床表現方面，除了一般典型的發燒與呼吸道症狀外，亦發現數例因流感引發的急性肌炎（acute myositis），甚至進一步發展為橫紋肌溶解症（rhabdomyolysis）。

吳昌騰表示，這提醒臨床醫師與家長，流感並非僅止於「類似感冒的疾病」，其潛在的併發症需格外警覺；另外，常有學生與家屬詢問，流感檢測的最佳時機為何？

►診間快篩判讀

1、陽性：流行期具高度臨床意義，可據以做治療與公衛判定。



2、陰性但高度懷疑：不可逕自排除流感。



3、盡早採檢：症狀一出現即安排，目標落在0–3天，尤以第2–3天最佳。

吳昌騰提到，依據臨床經驗與文獻，發病後24-72小時內，為病毒檢測的敏感度最高時期，亦是抗病毒藥物治療（如oseltamivir、peramivir 等）最能發揮療效的黃金時間。

吳昌騰提醒，因此當出現典型流感症狀且有高危險族群接觸史時，應及早就醫並考慮檢測與治療；而在流感流行期間，臨床兒科急診醫師除了關注個別病患的治療，也應特別強調群聚感染的防治與併發症的識別，以降低兒童重症與後遺症的風險。

疾管署指出，今年度公費流感疫苗將於10月1日分兩階段開打，疫苗接種期程與對象與去年相同。

第一階段自10月1日起，接種對象包括65歲以上長者、55歲以上原住民、安養／長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中／職／五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等11類。

第二階段則自11月1日開打，接種對象新增50至64歲無高風險慢性病成人。