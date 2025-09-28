ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

流感「流行型別轉換」　羅一鈞：得過也可能再中

國內流感疫情上升。（圖／疾管署提供）

▲國內正值流感疫情流行期。（圖／疾管署提供）

記者趙于婷／台北報導

國內正值流感流行期，疾管署署長羅一鈞今在臉書提到，10月將開打疫苗，如果已經得了流感，只要沒發燒、流感症狀已緩解，經醫師評估合適，都可以打，且目前流感上升同時也伴隨著「流行型別轉換」，最近得過A流的人，還是可能因為流行型別轉換後又再得到不同的A流。

國內流感疫情已在上周超過流行閾值，進入流行期。根據監測，上周類流感門急診就診計115,930人次，較前一周上升13.1%，近期呈上升趨勢，且急診就診病例百分比達11.5%。而今年度公費流感疫苗將於10月1日分2階段開打。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第1階段自10月1日起，接種對象包括65歲以上長者、55歲以上原住民、安養/長期照顧(服務)等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者(含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者)、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中/職/五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等11類。

第2階段則自11月1日開打，接種對象新增50至64歲無高風險慢性病成人。郭宏偉提醒，符合今年度接種資格的民眾屆時踴躍前往接種，在流感疫情高峰期來臨前獲得足夠保護力。

至於如果現在已經得了流感，是不是還要打流感疫苗？羅一鈞表示，流感病毒因為有A流B流，疫苗也是內含三種型別，所以一般都不特別規定「得過流感之後XX天不能打流感疫苗」，即使剛得過或得完流感，只要沒發燒、流感症狀已緩解，經醫師評估合適，都可以打。

此外，目前國內上升的流感同時也伴隨著「流行型別轉換」，A(H3N2)流感已要超車A(H1N1)，符合世衛年初觀察到H3N2已變也因此更換疫苗株，去年H3N2疫苗株是泰國株、今年換成克羅埃西亞株，因此最近得過A流的人，還是可能因為流行型別轉換後又再得到不同的A流，建議還是要打10月最新的流感疫苗、取得最新保護。

【小沂乾姑丈找到了！】遺體漂流40公里　河床上被尋獲

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

北醫打造「光譜兩端友善醫療」　施俊明：出院要比生病前更健康

北醫院長一家4醫師　施俊明曝密技：大姊課本劃滿重點

流感「流行型別轉換」　羅一鈞：得過也可能再中

花蓮堰塞湖災區診所幾乎全毀　醫師公會全聯會將組義診團

男反覆胰臟炎險喪命　醫揭「壞死型併發症」恐致敗血性休克

長痘位置藏警訊！中醫解密「3大部位」對應健康警報

起床第一步劇痛　醫示警「足底筋膜炎」4大典型症狀

28歲瘦男突心肌梗塞險猝死　醫曝「1原因」：年輕就可能發病

青春期痘痘狂長「不是臉沒洗乾淨」　醫揭常見迷思：越拖越易留疤

他西非返台瘧疾發作「預防藥沒吃完」　10月連假出國潮慎防染病

讀者迴響

回到最上面