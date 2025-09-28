流感「流行型別轉換」　羅一鈞：得過也可能再中

▲國內正值流感疫情流行期。（圖／疾管署提供）

記者趙于婷／台北報導

國內正值流感流行期，疾管署署長羅一鈞今在臉書提到，10月將開打疫苗，如果已經得了流感，只要沒發燒、流感症狀已緩解，經醫師評估合適，都可以打，且目前流感上升同時也伴隨著「流行型別轉換」，最近得過A流的人，還是可能因為流行型別轉換後又再得到不同的A流。

國內流感疫情已在上周超過流行閾值，進入流行期。根據監測，上周類流感門急診就診計115,930人次，較前一周上升13.1%，近期呈上升趨勢，且急診就診病例百分比達11.5%。而今年度公費流感疫苗將於10月1日分2階段開打。

第1階段自10月1日起，接種對象包括65歲以上長者、55歲以上原住民、安養/長期照顧(服務)等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者(含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者)、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中/職/五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等11類。

第2階段則自11月1日開打，接種對象新增50至64歲無高風險慢性病成人。郭宏偉提醒，符合今年度接種資格的民眾屆時踴躍前往接種，在流感疫情高峰期來臨前獲得足夠保護力。

至於如果現在已經得了流感，是不是還要打流感疫苗？羅一鈞表示，流感病毒因為有A流B流，疫苗也是內含三種型別，所以一般都不特別規定「得過流感之後XX天不能打流感疫苗」，即使剛得過或得完流感，只要沒發燒、流感症狀已緩解，經醫師評估合適，都可以打。

此外，目前國內上升的流感同時也伴隨著「流行型別轉換」，A(H3N2)流感已要超車A(H1N1)，符合世衛年初觀察到H3N2已變也因此更換疫苗株，去年H3N2疫苗株是泰國株、今年換成克羅埃西亞株，因此最近得過A流的人，還是可能因為流行型別轉換後又再得到不同的A流，建議還是要打10月最新的流感疫苗、取得最新保護。