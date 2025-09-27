有啤酒肚注意！醫點名「4大荷爾蒙警訊」 　愈累愈胖要小心

▲醫科醫師楊智雯表示，在診間當中，每10位男性病患就有2-3位伴有男性荷爾蒙不足。

根據國健署調查，台灣男性工作者中，過重與肥胖比例高達61.6%，「啤酒肚」、「鮪魚肚」成為不少職場男性的標誌，而肥胖更是讓身體長期處於慢性發炎狀態，損耗健康。減重專科暨家醫科醫師楊智雯表示，在診間當中，每10位男性病患就有2-3位伴有男性荷爾蒙不足，身體長期內耗、發炎卻渾然不知，長久恐增加增加代謝症候群、肥胖、心血管疾病、情緒失調、骨質疏鬆、肌少症等多重健康風險。

不健康飲食造成胰島素阻抗 男性常忽略身體警訊

楊智雯指出，在現今社會中，爸爸們仍是許多家庭的經濟支柱。為了工作，加班、應酬成為家常便飯，不健康的飲食造成胰島素阻抗增加，導致脂肪堆積，讓每個辛苦打拼的一家之主，還沒成為富爸爸，反而先成了「腹爸爸」。而面對職場、經濟和家庭的壓力也造成男性荷爾蒙失衡，然而，因為不像女性有明顯的月經周期，男性常常忽視這些身體警訊。

慢性壓力恐致皮質醇分泌過多 陷入肥胖危機

楊智雯分享了一位35歲居酒屋老闆同時也是二寶爸的案例。因為工作性質，不僅作息日夜顛倒，內外場都要看前看後更是讓他沒時間好好用餐，常是打烊後才爆發性進食。但儘管下班後已身心俱疲，每天仍堅持親送孩子上學，就怕錯過孩子的成長。

患者自訴，為了在工作與生活達到平衡，自己的「me time」就是每週會有2-3天到健身房做重訓，但幾個月下來，疲憊感卻日益加重，睡眠品質也越來越差，「覺得累卻睡不著」，情緒愈來愈不穩定，性慾也下降。練了很久的重訓肌肉量 ，不但完全沒有增加，體態還走鐘了，體重從60增加到85公斤。孩子還童言童語的說「爸爸的肚子好像軟綿綿的枕頭」，讓他決定尋求專業協助，而抽血檢查結果顯示，患者已出現男性荷爾蒙相對不足的情況：脫氫表雄酮DHEA 1.18（標準值為2.5-8.3）、睪固酮4雖然在標準值內(標準值為3-10ng/ml），但這個年紀的男性普遍都有8，因此仍屬偏低。

楊智雯解釋，長期處在慢性壓力的環境下，會導致皮質醇分泌過多，不僅囤積脂肪，還會消耗肌肉。同時，身體也會因為沒有足夠的原料合成超級荷爾蒙DHEA以及雄性素，持續的低睪固酮水平也不利於肌肉生長，反而促進脂肪合成，讓人體陷入「越胖越累，越累越胖」的惡性循環。

飲食調整 改善發炎壓力

楊智雯以上述個案為例，建議飲食中多補充含鋅的原型食物。該名二寶爸經由客製化的211餐盤調整飲食，2份蔬菜、1份蛋白質、1份優質澱粉，其中蛋白質攝取來源主要選擇海鮮和紅肉，尤其富含鋅的牡蠣最為推薦。透過拉高蛋白質的比例，同時減少碳水化合物，以改善飲食造成的發炎壓力。此外，餐與餐之間出現飢餓感時，則選擇富含鋅和鎂的堅果作為小點心。在微量藥物的輔助下，一個月就減重4.5公斤，精神、氣色和活力也都明顯變好。

當心荷爾蒙失調 出現4大症狀要警覺

楊智雯特別提醒，荷爾蒙失調在任何年齡層都可能發生，當出現性功能障礙、情緒起伏大、體重增加，特別是腹部脂肪增加以及睡眠質量下降等4大症狀時，就要盡早留意。作為一家之主，爸爸們在肩負家庭經濟重任、面對工作壓力的同時，也要關注自身健康，擁抱人生最重要的資產-健康，做個健康的「富爸爸」，而非「腹爸爸」。

