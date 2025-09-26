公費流感新冠疫苗對象再擴大　光復鄉居民、救災人員全納入

▲花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，大水漫入光復鄉市區造成極大災情，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

流感已經進入流行期，馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮縣光復鄉嚴重災情，憂心讓環境衛生、交通影響就醫等不便因素影響疫情發展，衛福部今（26）日決定再次擴大當地公費流感與新冠疫苗接種對象，從昨日優先開放收容中心災民開打疫苗，進一步納入「光復鄉全體居民及救災人員」，不受原本公費資格年齡等限制，預估提供對象約1.2萬人。

疾管署副署長曾淑慧表示，近期國內流感疫情有升溫趨勢，光復鄉因災情影響交通及醫療可近性，若社區內發生群聚，恐加重當地醫療體系及救災能量的負擔。為降低災後疫情對居民及救災人員健康之衝擊，衛福部長石崇良裁示今年10月1日開打之公費流感及新冠疫苗接種對象，擴大納入光復鄉全體居民、衛生所工作人員及救災人員，預估約1.2萬人。

曾淑慧指出，其中收容所災民會在10月1日之前提前開打，其餘擴大對象則是10月1日起提供。今年公費流感疫苗、新冠疫苗各自有限制公費對象，青壯年非慢性疾病者不屬於公費範圍，但現在如果是光復鄉居民，就會提供疫苗，中央也將撥補足額公費疫苗提供花蓮縣衛生局運用，以守護受災地區健康。

▲流感疫苗施打，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署表示，回顧98年「莫拉克風災」期間，災民亦曾被優先列入H1N1新型流感疫苗接種對象，此次比照辦理，擴大提供光復鄉居民（含災民）、衛生所人員及救災人員接種，並預計於下周二陸續撥補足額公費疫苗，由花蓮縣衛生局依社會處、鄉公所及衛生所提供名冊安排接種。

疾管署指出，為保障受災地區健康並維持醫療防線，除上述擴大公費新冠流感疫苗接種對象外，日前已將相關收容所民眾納入公費藥劑擴大使用對象，及優先提供光復安置收容處所相關人員（含收容所住民及工作人員；從寬認定）提前接種公費流感、新冠疫苗，盼透過該等措施維護災後民眾之健康安全，降低疫情發生風險，減少對救災及醫療工作的衝擊，幫助社區更快恢復重建。

疾管署再次呼籲上述符合資格之民眾，請依衛生單位安排儘速完成接種。此外，如出現類流感症狀，經醫師評估後即可使用公費流感抗病毒藥劑，以降低流感重症與併發症風險，確保公共衛生安全。