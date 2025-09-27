家裡燒香「兒童急性鼻竇炎風險增逾2倍」　醫：洗鼻無助治療

▲燒香是台灣人常見生活習慣，但最新研究發現家中若常燒香，兒少罹患急性鼻竇炎風險會上升。（示意圖／CFP）

記者邱俊吉／台北報導

民眾多以為急性鼻竇炎就是感冒、感染引起，但國內最新研究顯示，「家中燒香」與「3個月內使用抗生素」也可能提高發病風險，分別上升2.45、8.04倍；某些家長擔心常擤鼻涕容易形成鼻竇炎，研究則未發現顯著關聯，甚至可使治療反應更好，另洗鼻子則對治療無益。

這項研究由台灣兒童感染症醫學會終生名譽理事長、台大醫院李秉穎醫師，與台北市立聯合醫院忠孝院區副院長邱婷芳及團隊進行。研究於2020年1月至2021年12月間招募228名4至18歲兒童，並分為急性鼻竇炎組、過敏性鼻炎組及對照組，再透過問卷收集個人的家庭環境、生活習慣和病史，並排除慢性鼻竇炎等不符條件個案。

針對研究結果，邱婷芳說明，研究發現急性鼻竇炎組有較高比例家中每日燒香，3個月內曾使用抗生素者也顯著較多，而進一步的分析發現，每日接觸燒香的孩子，罹患急性鼻竇炎的風險是家裡沒燒香者2.45倍；3個月內用過抗生素者，風險則為8.04倍。

針對燒香與鼻竇炎關係，邱婷芳解釋，香火燃燒會釋放甲醛、苯等化合物，對呼吸道有刺激作用，長期可能傷害兒童未成熟的呼吸系統，進而提高鼻竇炎發生率。

對於3個月內使用過抗生素成為風險因子，邱婷芳則說，這可能與治療不完整有關，尤其某些家長常在孩子症狀緩解後3至5天便自行停藥，導致感染未完全清除，甚至產生抗藥性，正確做法是療程至少應持續7至10天，嚴重者更需達14天。

▲研究證實常擤鼻涕不會增加鼻竇炎機率，甚至有助治療反應。（示意圖／CFP）

有民眾擔心孩子若經常擤鼻涕，可能使鼻涕進入鼻腔更深處，恐造成鼻竇炎，不過邱婷芳說，此研究發現擤鼻涕並不會增加罹病風險，甚至有較佳治療反應，建議家長提醒孩子擤鼻涕時，應「嘴巴張開、單側輕擤」，不要雙側同時用力，以免壓力過大恐誘發中耳炎。

對於鼻腔沖洗，邱婷芳則說，分析結果顯示對急性鼻竇炎的抗生素治療反應沒有顯著益處，但也無明顯害處，僅能提供短暫舒緩。研究相關成果已於日前發表於國際知名醫學期刊《BMC Infectious Diseases》。

台灣許多孩子有過敏性鼻炎，對此，邱婷芳提醒，病童若長期暴露在香火環境中，症狀容易加劇，家長宜考慮以燈光取代香火，降低呼吸道負擔。

邱婷芳並強調，除了避免二手菸、香火暴露之外，疫苗可有效降低急性呼吸道感染，進而減少急性鼻竇炎，且以往研究也證實，隨著13價肺炎鏈球菌疫苗普及，細菌引起的急性鼻竇炎已下降，故若能每年接種流感疫苗等預防感染武器，將可減少上呼吸道感染發生率，也能降低急性鼻竇炎威脅。