打「瘦瘦針」減肌更明顯　醫：還是要搭配飲食運動

記者邱俊吉／綜合報導

國內這陣子很流行「瘦瘦針」減重，部分使用者效果不錯，但不少人擔心會否連肌肉量也下降，對此，耳鼻喉科醫師許瑛倢在臉書引述國外研究指，任何減重法都會掉肌肉，不過搭配不同的飲食與運動，肌肉減少的狀況不一，若用瘦瘦針，減肌可能更明顯，使用者要搭配飲食和運動，才能最大程度保肌。

許瑛倢在臉書粉專「許瑛倢醫師 好呼吸好睡眠」寫道，國際知名的SURMOUNT-1研究追蹤72星期，共納入160位受試者，平均體重102.5公斤，BMI 38，結果顯示，使用瘦瘦針組平均減重21.3%，其中脂肪減少幅度達33.9%，但去脂體重（含肌肉、骨骼和水分）也下降10.9%。

至於未使用瘦瘦針的安慰劑組，僅減重5.3%，同樣有2.6%的去脂體重流失；進一步分析則發現，不論哪一組，減掉的體重中，平均75%來自脂肪，25%來自去脂體重，也凸顯減重不只減脂，肌肉也會流失。

針對減重過程會掉肌肉，許瑛倢將主要原因整理如下：

●熱量赤字。當消耗能量大於攝取時，身體會同時燃燒脂肪與肌肉。

●蛋白質不足。若飲食缺乏足夠蛋白質，身體會分解肌肉來補缺口。

●缺乏阻力訓練。沒有力量運動刺激，肌肉會被視為不必要資源而被分解。

●荷爾蒙影響。壓力過大或睡眠不足導致皮質醇升高，加速肌肉流失。

許瑛倢提醒，減重藥物讓減重更有效率，但聰明做法是「最大限度保留肌肉」，使用瘦瘦針應同時注意飲食與運動，建議避免挨餓，保持適度熱量赤字，讓身體有時間適應，並確保每天有足夠蛋白質攝取，同時持續進行阻力訓練，像是重量訓練、徒手深蹲，給予肌肉必要刺激，才能將肌肉流失比例降到最低。